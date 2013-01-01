В Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции



В Республике Адыгея на строительной площадке ветропарка мощностью 150 МВт начались активные работы по финальной подготовке к запуску линии ветроустановок на границе Гиагинского и Шовгеновского районов республики. Выработка первой генерации планируется к сентябрю текущего года.

В настоящее время подготовлены все фундаменты под ветроустановки, начинается монтаж первых ветробашен. Идет монтаж основного оборудования подстанции и строительство линии электропередачи для технологического присоединения к внешним сетям 220 кВ.

Ветроэлектростанция, которая возводится в Адыгее, станет самой крупной из строящихся сегодня в России. Мощность каждой из 60 ветроустановок - 2,5 МВт. Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Плановая среднегодовая выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч электроэнергии. Ожидается, что запуск ветропарка сократит энергодефицит Адыгеи на 20%.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ