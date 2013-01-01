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В Волгоградской области создают модель адаптивного крыла для беспилотников

Июн 25
Москва Центральный федеральный округ
В Волгоградской области создают модель адаптивного крыла для беспилотников

Волгоградская компания «Тулаев ПАРК» подписала соглашение о сотрудничестве с рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы
В авиастроении будут использовать инновационную разработку волгоградского предприятия, которая была запатентована при поддержке Центра инжиниринга Волгоградского областного бизнес-инкубатора.

Малое предприятие «Тулаев ПАРК» оформило четыре патента. Одна из разработок — реконфигурируемая модульная панель, способная за счет шарниров двойного действия изменять свое положение в пространстве, не используя при этом деформируемые материалы. Она станет основой для создания модели адаптивного крыла для беспилотных летательных аппаратов. Эта разработка волгоградского предприятия также может применяться в строительстве, автомобилестроении, при создании экзоскелетов.

Компания «Тулаев ПАРК» в этом году претендует на областной грант для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ. В Волгоградской области ученые получают господдержку в формате региональных грантов и премий в сфере науки и техники, а также в рамках совместных конкурсов с федеральными научными фондами, в том числе Фондом содействия инновациям. В 2017 году объем финансовой поддержки научным и инновационным проектам достиг 80 миллионов рублей.

Эта господдержка уже приносит ощутимые результаты. В январе-марте 2018 года объем высокотехнологичной промышленной продукции, произведенной предприятиями региона , вырос на 15,4 процента пол сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 13,8 миллиарда рублей . Сегодня Волгоградская область занимает 22 место в рейтинге субъектов РФ по показателю доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП, за два года поднявшись на 33 «ступени» вверх.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
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