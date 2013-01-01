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ИЗМИР

В «Титановой долине» на Урале запушено первое высокотехнологичное производство

Июн 21
Москва Центральный федеральный округ
В «Титановой долине» на Урале запушено первое высокотехнологичное производство

Резидент особой экономической зоны в Свердловской области - завод «Зибус» - начал выпускать титановые импланты и инструменты для нейрохирургии
Компания «Зибус» получила статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» в конце 2016 года. Новый завод построили менее чем за полтора года, вложив свыше 120 млн. рублей инвестиций.

На новом производстве в Верхней Салде трудится 20 человек. На первом этапе на заводе наладили выпуск трех видов продукции – это трефинационный бур, остеотомные фрезы и титановые клипсы. Сегодня эти импланты и инструменты российские клиники в основном закупают за рубежом. Развивая свое импортозамещающее производство, «Зибус» к 2020 году намерен занять одну пятую российского рынка.

По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, в 2018 году в «Титановой долине» откроют еще два завода. В сентябре начнет работу Ural Boeing Manufacturing - совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing, вложивших в этот проект 5,5 млрд. рублей инвестиций. В конце года откроется завод режущего инструмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов «Инструментальное производство Миникат». Соинвестором этого проекта стала южнокорейская корпорация YG-1 - один из крупнейших производителей режущего инструмента в мире.

«Мы имеем большие планы по кооперации с предприятиями внутри «Титановой долины». Например, с нашей стороны есть большая заинтересованность в использовании на производстве режущего инструмента для металлообработки, который будет производить «Инструментальное производство Миникат». Есть планы по задействованию их мощностей в выпуске медицинских изделий», - отметил исполнительный директор «Зибуса» Евгений Дорнбуш.

«Первую очередь «Титановой долины» можно считать состоявшейся. Проект стартовал, и теперь основная задача управляющей компании - заполнение площадки и дальнейшее освоение территории вокруг нее. По нашим расчетам, на это уйдет три-четыре года. В «Титановой долине» самые привлекательные условия налогообложения среди всех особых экономических зон в стране», - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

ОЭЗ «Титановая долина» - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. В настоящее время у нее имеется 12 резидентов. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов.

Власти Свердловской области считают, что наличие готовой индустриальной площадки такого уровня как «Титановая долина» значительно повышает инвестиционную привлекательность региона на российском и международном рынке.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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