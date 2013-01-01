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ИЗМИР

В Татарстане в трамвае угощают чаем и говорят на семи языках

Июн 11
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане в трамвае угощают чаем и говорят на семи языках

В Казани запустили экскурсионный ретро-трамвай через исторический центр города от железнодорожного вокзала до речного порта
Трамвай, который вышел на этот маршрут, был выпущен в 1986 году. Он стал одним из последних в линейке трамваев, которые были произведены в 1960-1990 годы. Корпус трамвая оформлен в национальных мотивах — на крыше разместили тюбетейку, спереди — изображение бабая. В салоне звучит национальная музыка, а пассажирам предлагают традиционное угощение - чай с эчпочмаками.

Присоединиться к экскурсии можно на любой остановке по ходу следования при наличии свободных мест - ретро-транспорт рассчитан на 22 пассажира. Экскурсия проводится на семи языках - русском, татарском, английском, китайском, испанском, французском и немецком. За сорок минут поездки на ретро-трамвае посредством аудиогида его пассажиров знакомят с историей Казани, рассказывают об известных личностях, проживавших в домах, расположенных вдоль маршрута.

В тестовом режиме ретро-трамвай работает четыре раза в неделю с четверга по воскресенье.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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