В Сибири и на Дальнем Востоке строят резиновые дороги и ставят композитные опоры



В нескольких регионах успешно применили новые разработки из «Супермаркета технологий» российского Агентства по технологическому развитию.

В « Супермаркете технологий» АНО «АТР» опубликованы два перспективных решения Нанотехнологического центра композитов (НЦК) - мобильные дорожные покрытия на основе резиновой крошки и промежуточные опоры из композитных материалов для воздушных линий электропередач (ВЛЭП).

Композитные опоры весят в девять раз меньше по сравнению с традиционными железобетонными и деревянными ВЛЭП, а простота их конструкции позволяет в три раза сократить время сборки и монтажа. Это современное и надежное решение для строительства распределительных электросетей в любых климатических условиях.

Партия композитных опор, произведенных ООО «НЦК», была установлена АО «Сахалинэнерго» в прошлом году при проведении работ по реконструкции ВЛ-6кВ 3л-Юс-6 в Южно-Сахалинске. Ранее на территории филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» с применением композитных опор были организованы два анкерных участка ВЛЭП на классы напряжений 0,4 кВ и 10 кВ.

Мобильные дорожные покрытия на основе резиновых гранул позволяют

обустроить временные дороги и строительные площадки для работы тяжелой техники в труднодоступных районах, в максимально короткие сроки при температуре воздуха от -60°С до +60°С. Плиты из резиновых гранул надежно стыкуются друг с другом и выдерживают технику массой до 110 тонн. На порядок больше, чем временные железобетонные или деревянные покрытия, они устойчивы к влаге, перепадам температур, действиям кислот и щелочей, продуктов нефтепереработки, УФ излучению, а также позволяют сохранять экосистему в районе строительных работ.

«Плиты-НЦК» успешно использовались при реконструкции цеха ОАО «РЗ ОЦМ», при строительстве временных дорог для доставки крупнотоннажного оборудования на ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК». Также мобильное дорожное покрытие применялось при обустройстве на объекте

ООО «НЦК» – это лидер на российском рынке композитов. Здесь действует полный цикл разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности: конструирование и прочностные расчеты, разработка материала, изготовление оснасток, окраска, прототипирование, испытания и сертификация.

АНО «Агентство по технологическому развитию» учреждено Правительством России для содействия российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, продвижения эффективных технологических решений. «Супермаркет технологий» – это реестр готовых тиражируемых технологических решений для российской промышленности, составляемый и продвигаемый АНО «Агентство по технологическому развитию».

Москва, Центральный федеральный округ