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ИЗМИР

В парке «Боровский» начали делать «Тюменский пломбир»

Июн 21
Москва Центральный федеральный округ
В парке «Боровский» начали делать «Тюменский пломбир»

Завод мороженого стал первым предприятием, которое запустило свое производство в новом индустриальном парке в Тюменском районе
Сегодня в регионе действуют три индустриальных парка, которые расположены на площадке ДСК-500 в Тюмени, в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района.

«Промышленное развитие Тюменской области во многом связано с индустриальными парками. Жизнь подсказывает, что это правильный подход, и я думаю, что мы создадим новые индустриальные парки в других муниципалитетах региона. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать инвестиционные инициативы предпринимателей», - подчеркнул Александр Моор.

Индустриальный парк «Боровский» был открыт менее двух лет назад, в него уже пришли десять инвесторов, строится семь предприятий, а совокупный объем инвестиций превысил 2,5 миллиарда рублей.

Общий объем инвестиций в создание завода мороженного компании «Ландис» составил 127 млн рублей, на предприятии создано 43 новых рабочих места для жителей Тюменского района.

«Завод работает только на местном молочном сырье и выпускает экологически чистую и полностью натуральную продукцию. «Тюменский пломбир» уже поставляется в магазины региона, а вскоре мы планируем поставки и в сетевые супермаркеты. Через полтора-два года после выхода на проектную мощность будем выпускать около 2,5 тыс. тонн мороженого в год, - рассказал генеральный директор предприятия Андрей Пензин, - Объем оказанной нам в прошлом году государственной поддержки составил 5 миллионов рублей. Мы благодарны правительству Тюменской области и агентству инфраструктурного развития региона за помощь в реализации инвестиционного проекта».

Этот инвестор, как и другие резиденты индустриальных парков, получил существенные налоговые льготы и дешевые земельные участки с подведенными инженерными сетями и коммуникациями.

«Пуск любого нового производства важен для региона и муниципалитетов. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые поступления в областной и муниципальные бюджеты», - отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова сообщила, что в 2017 году на территории муниципалитета успешно реализовано 15 инвестиционных проектов и создано 201 новое рабочее место. В планах на 2018 год реализация 17 инвестпроектов и создание более 50 новых рабочих мест.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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