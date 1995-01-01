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ИЗМИР

В Курганской области молодежь встретила «УТРО-2018»

Июн 20
Москва Центральный федеральный округ
В Курганской области молодежь встретила «УТРО-2018»

На площадке этого региона 20 июня стартовал восьмой молодежный форум Уральского федерального округа
На территории гостиничного комплекса Курганского колледжа олимпийского резерва в Щучанском районе собралось более полутора тысяч представители бизнеса, науки, спорта, образования, культуры из регионов Уральского и других федеральных округов России и стран ближнего зарубежья.

Самая активная молодежь уральских регионов представит свои достижения, защитит свои проекты, лучшие из которых получат гранты на реализацию.

В первый же день работы форума для руководителей регионов УрФО провели презентации ряда проектов, представленных на грантовый конкурс «УТРО».

Молодая команда Ханты-Мансийского автономного округа продемонстрировала проект семидневного этно-арт-путешествия. Они предлагают организовывать выезды в места коренных поселений народов ханты и манси, изучать традиции, жизнь и быт коренного населения, участвуя в обрядах и мастер-классах.

Молодые участники из Ямало-Ненецкого автономного округа представили проект «Медиасмена», направленный на обучение молодых журналистов и пользователей социальных сетей работе с необычным медиаконтентом – темами, рассказывающими о жизни и быте народов крайнего севера. Для этого планируется открыть специальные курсы, организовать встречи молодежи с опытными ямальскими журналистами, практику в региональных СМИ.

Участники из Тюменской области предложили проект проведения семейных военно-ориентированных спортивных турниров «База Героев», совместного участия в мастер-классах по боевым искусствам, различных тренингах. Проект уже реализуется в Тюменской области за счет средств президентского гранта, в нем принимает участие более двух тысяч семей. Авторы решили поделиться своим опытом и наработками с другими регионами на форуме «УТРО».

Курганская область презентовала социальный профориентационный проект «Я выбираю будущее в Зауралье». Разработчики предлагают сформировать электронный каталог рабочих и инженерных специальностей , востребованных сегодня на рынке труда, организовать экскурсии на предприятия региона для подростков и молодежи.

Само участие в этом конкурсе и форуме «УТРО» открывает новые возможности для молодежи.

В том числе - возможность проявить себя в конкурсе «Лидеры Зауралья». По словам губернатора Курганской области Алексея Кокорина, на конкурс уже поступило почти 250 заявок, и по некоторым направлениям, таким как промышленность, сельское хозяйство, муниципальная и государственная служба, социальная сфера, участники конкурса впоследствии по их желанию будут трудоустроены.

Курганская область, Уральский федеральный округ



 
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