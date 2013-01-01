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В Крыму получили первые 45 мегаватт электроэнергии собственного производства

Июн 27
Москва Центральный федеральный округ
В Крыму получили первые 45 мегаватт электроэнергии собственного производства

На строящихся Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе успешно прошли пусконаладочные работы
Была проведена знаковая операция на этапе энергетического пуска - паровая продувка котла и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины. 26 июня первый энергоблок Таврической ТЭС, которую строит компания Технопромэкспорт», выдал в сеть первые мегаватты.

После завершения пусконаладочных работ и выхода ТЭС на полную мощность два энергоблока станции смогут выдавать 470 МВт электрической мощности. Такая же мощность и у строящейся Балаклавской ТЭС.

Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС в Севастополе и Симферополе должен состояться в сентябре 2018 года. Вместе две станции смогут выдавать в сеть 940 МВт электроэнергии и с учетом других источников полностью закроют не только текущие, но и перспективные потребности региона.

Республика Крым, Крымский федеральный округ



 
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