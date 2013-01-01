В Красноярске открылся центр по подготовке спортсменов к Зимней универсиаде-2019



Центр восстановительной медицины ФМБА оснастили новейшим оборудованием, на котором в процессе тренировок используются 3D-моделирование

Оценивать технику движения атлетов и разрабатывать индивидуальный алгоритм тренировок позволяет установленный в центре комплекс тренажеров, среди которых есть уникальная сенсорная беговая дорожка с системой видеоанализа.

"На основе 3D-изображения мы с тренером можем оценить технику спортсмена. Я, как врач, первым делом обращаю внимание на нарушения, которые влияют на результат. Наша задача – устранить ошибки в технике атлета и сделать его движения совершенными", – пояснил директор центра восстановительной медицины ФСНКЦ ФМБА России Сергей Невзоров.

Кроме того, в центре есть зал силовой кинезитерапии и функциональной тренировки, кабинет криотерапии и климатическая комната, которая позволяет создавать условия для тренировки спортсменов в разных климатических условиях.

После проведения Студенческих игр оборудование центра будет использоваться для тестирования, тренировок и реабилитации спортсменов сборных команд Российской Федерации. " Мы разрабатываем программу использования наследия этого объекта после Зимней универсиады-2019. В настоящее время мы думаем, как сделать его доступным для жителей Красноярского края. Надеемся, что за счет накопленного опыта сможем быстрее ставить людей на ноги после тех или иных травм", – подчеркнул врач по спортивной медицине ФСНКЦ ФМБА России Евгений Портнягин.

Накануне открытия центра готовность Красноярска к проведению Зимней универсиады-2019 проверили представители Международной федерации студенческого спорта (FISU) . Они побывали на стадионе "Енисей", в строящемся ледовом дворце "Кристалл Арена" и в многофункциональном комплексе "Арена. Север", где состоятся соревнования по хоккею, хоккею с мячом и шорт-треку, а также на "Платинум Арене Красноярск", где пройдут церемонии открытия и закрытия Студенческих игр.

Они также проинспектировали всесезонный парк спорта и отдыха фанпарк "Бобровый лог", созданный генеральным партнером Зимней универсиады-2019 – компанией "Норникель».

"Вы провели огромную работу по строительству и по восстановлению уже имеющихся спортивных объектов. Честно говоря, я под впечатлением. Я вижу, что вы действительно стараетесь создать самые лучшие условия для спортсменов, которые приедут к вам со всего мира. И я полностью уверен, что у вас это хорошо получится, - отметил первый вице-президент FISU Леонц Эдер, - Конечно, Казань и Сочи, ставшие известными спортивными городами России, установили очень высокую планку, но я абсолютно уверен, что после Зимней универсиады-2019 Красноярск займет достойное место на спортивной карте не только России, но и всего мира".

Красноярский край, Сибирский федеральный округ