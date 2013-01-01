В Краснодарском крае АО «Черномортранснефть» завершило работы на нефтепроводе Тихорецк-Туапсе



На отрезке трубопровода ЛПДС «Хадыженская» - НПС «Заречье» проложены два новых участка общей протяженностью свыше 6,5 км и смонтированы две линейные задвижки к ним. Силами центральной ремонтной службы (ЦРС-1,2) Краснодарского и Тихорецкого районных управлений магистральных нефтепроводов и строителей ООО «СМУ-3» проведены гидравлические испытания новых участков трубопровода.

Совместно со специалистами АО «Транснефть - Диаскан» выполнено диагностическое обследование с использованием внутритрубных инспекционных приборов, которые позволяют получить наиболее полную информацию о техническом состоянии.

Кроме того, был заменен воздушный переход магистрального нефтепровода Тихорецк-Туапсе через р.Пшиш и переход МН под автодорогой Майкоп-Туапсе. Выполнены работы по замене четырех ненормативных вантузов на вантузные тройники заводского изготовления, предназначенные для откачки нефти. Вырезаны 5 ненормативных узлов отбора давления и 2 дефекта трубопровода с предельным сроком эксплуатации до 2021 года.

Все мероприятия реализованы в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть» с целью обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации магистральных нефтепроводов, сообщает пресс-центр ПАО «Транснефть».

Краснодарский край, Центральный федеральный округ