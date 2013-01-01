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ИЗМИР

В Хабаровском крае образовали целое село из «дальневосточных гектаров»

Июн 5
Москва Центральный федеральный округ
В Хабаровском крае образовали целое село из «дальневосточных гектаров»

Региональный парламент с учетом результатов опроса местных жителей принял решение дать новому селу на территории Кургликовского сельского поселения название «Дальневосточное»
Все необходимые документы и расчеты затрат направят на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а завершится процедура присвоения наименования новому населенному пункту в Правительстве России.

По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, на сегодняшний день в районе села Кругликово в рамках действия федерального закона о «дальневосточном гектаре» договоры безвозмездного пользования землей заключены с 695 гражданами. Им предоставлено 430 земельных участков общей площадью 653 гектара. Наделы расположены компактно и составляют единую территорию, рядом с которой проходят инженерные коммуникации, автомобильная и железная дороги.

Всего в Хабаровском крае подано свыше 17 тысяч заявлений на получение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день уже оформлено 8059 договоров. Самыми популярными среди граждан по-прежнему остаются земли Хабаровского, Советско-Гаванского, Бикинского и имени Лазо районов.

Всего на получение «дальневосточного гектара» подано около 116 тысяч заявок. По данным на май 2018 года, по количеству заключенных договоров лидирует Приморский край (10 тысяч договоров), Хабаровский край занимает второе место.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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