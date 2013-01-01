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ИЗМИР

В Екатеринбурге стартовала 16-я Уральская горнопромышленная декада

Апр 10
Москва Центральный федеральный округ
В Екатеринбурге стартовала 16-я Уральская горнопромышленная декада

Ученые и промышленники обсуждают перспективы внедрения инноваций и экологичных технологий в горно-металлургической отрасли.
На площадке Уральского государственного горного университета в Екатеринбурге собрались более трехсот представителей предприятий и научно-производственных организаций из России, Казахстана, Монголии и Германии.

Исполняющий обязанности ректора горного университета Алексей Душин отметил, что главными темами обсуждения станут автоматизация и информатизация горной промышленности, повышение извлечения полезных компонентов, в том числе из отвалов и хвостов, привлечение инвестиций в изучение недр и другие.

Представители региональной власти отметили, что ежегодно на ликвидацию ранее накопленного экологического ущерба в Свердловской области тратятся сотни миллионов рублей, так что от участников Уральской горнопромышленной декады ждут инновационных разработок, которые помогут в решении экологических проблем - как на предприятиях, так и в целом на территории региона.

Кроме того на повестке дня - вопрос подготовки кадров для горной промышленности. В рамках декады Уральский государственный горный университет открыт для абитуриентов и для встреч выпускников с потенциальными работодателями.

А прямо в день открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве УГГУ с Ураласбестом, Русской медной компанией и другими промышленными предприятиями, которые готовы создавать на базе вуза лаборатории и брать студентов к себе на стажировки.

Кроме того, в рамках декады в Уральском геологическом музее открылась выставка уникальных камней. 15 редких минералогических образцов при содействии компании УГМК переданы в УГГУ его выпускником, коллекционером Виктором Немцовым. В числе экспонатов музея появился идеально чистый кристалл горного хрусталя весом около 10 килограммов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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