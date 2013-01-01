В Белово открыли после реконструкции стадион «Шахтер»



Первый за полвека работы капитальный ремонт популярной спортивной площадки провели в рамках социального партнерства администрации города и угольной компании ООО «ММК-УГОЛЬ»

Реконструкцию стадиона «Шахтер» сделали за восемь месяцев и вложили в нее около 30 млн. рублей.

В обновленном спорткомплексе созданы все условия для качественной подготовки спортсменов всех возрастных категорий. Построены закрытый универсальный зал для мини-футбола, баскетбола и волейбола, зал тяжелой атлетики с современными тренажерами, два футбольных поля, две волейбольные и одна баскетбольная площадки, теннисный корт и площадка для игры в городки, беговая дорожка с современным резиновым покрытием, секторы для прыжков в длину и высоту. Спортивный центр открыт не только для профессиональных спортсменов, но и для всех желающих.

Для зрителей установили новые трибуны на 700 мест. Особое внимание уделили безопасности - установлена система видеонаблюдения, новая пожарная сигнализация, а на кровле и по контуру здания - специальная защита от молнии.

В день открытия на «Шахтере» состоялись показательные выступления каратистов и товарищеский матч по футболу между сборной города и командой угольщиков «ММК-УГОЛЬ». Первые пасы сделали глава региона Сергей Цивилев, мэр Белово Алексей Курносов и гендиректор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко.

«Это одна из самых больших и популярных спортивных площадок города Белово, которую еженедельно посещают около полутора тысяч человек. Реконструкция этого стадиона — большой шаг в развитии массового спорта, здорового образа жизни наших людей. Особые надежды мы возлагаем на развитие детского спорта, ведь здесь занимается 195 юных спортсменов, которые в будущем могут стать чемпионами мира или победителями Олимпийских игр», — подчеркнул врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Было отмечено, что в Кузбассе работают 108 учреждений спорта, в которых занимаются более 76 тыс. человек, регион дал стране 16 победителей и призеров Олимпийских игр, сотни чемпионов мира и Европы.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ