В Белгородской области начинать инновационный бизнес учат со школьной скамьи



В Белгороде 4-5 апреля прошел стартап тур "Открытые инновации" и завершил свою работу первый IT-лагерь для местных школьников.

Образовательную площадку для школьников, занимающихся техническим творчеством, сформировали Белгородский IT-кластер, центр развития IT-отрасли и городское управление образования.

Пять дней участники лагеря посещали лекции, мастер-классы, общались с экспертами, представляющих все основные направления в IT-индустрии – блокчейн, искусственный интеллект в беспилотном транспорте, разработка мобильных приложений и компьютерных игр, создание чат-ботов в Telegram, agile, devops, 3D-печать, интернет вещей и machine learning.

Они получили не только новые знания, но и дельные советы.

Вице-губернатор - начальник управления информационных технологий и связи Белгородской области Евгений Мирошников порекомендовал начитать свою карьеру в сфере IT с первых лет обучения в вузе в качестве сотрудников крупных компаний, а уже набравшись опыта - открывать свой бизнес.

На досуге школьники участвовали в IQ-битве, снимали видеоролики о жизни в лагере и выступали с творческими номерами.После закрытия лагеря учащиеся профильных IT-классов вернулись к работе над своими проектами в молодёжной школе IT-Decision Lab.

А их более взрослые коллеги 5 апреля на конкурсе инновационных проектов и стартапов уже представили свои разработки в трех номинациях - информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальный трек. Победители прошли в полуфинал конкурса Startup Village без предварительного отбора и теперь смогут побороться там за победу и грант в 5 млн рублей, за финансирование проекта от Фонда содействия инновациям, найти инвесторов и партнеров, а также получить призы от спонсоров .

Но и проигравших тоже не осталось. Более тысячи участников стартап тура «Открытые инновации», проходившего на площадке Белгородского государственного технологическом университета им. В.Г. Шухова, смогли прослушать лекции ведущих экспертов Фонда "Сколково" и вместе с ними откорректировать свои бизнес-модели, получить рекомендации по привлечению инвестиций.

Например, советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен, провел мастер-класс "Работа с бизнес-ангелами. Учимся стартап-инвестированию день за днем". Он подчеркнул, то в первую очередь поддержку получат те компании, которые обладают не только научным потенциалом, инновационной базой, но и могут получить реальный коммерческий успех в регионе.

Белгородская область, Центральный федеральный округ