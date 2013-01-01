В Ульяновской области будут тестировать беспилотники



Центр компетенций по беспилотным системам будет создан Ассоциацией «Аэронет» на базе авиационного кластера «Ульяновск-авиа».

Соглашение о реализации этого проекта подписали генеральный директор «Аэронет» Глеб Бабинцев и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Думаю, наш опыт сотрудничества с Ассоциацией «Аэронет» станет полезным для каждого региона, готового решать свои внутренние задачи с использованием беспилотных авиационных систем. Мы все заинтересованы, чтобы наша страна стала настоящей авиационной державой, производящей не только самолёты и вертолёты, но и современнейшие «беспилотники». В августе в рамках юбилейного Международного авиатранспортного форума «МАТФ» мы вынесем эту тему на обсуждение представителей субъектов РФ», - заявил Сергей Морозов.

Он отметил, что Ульяновская область готова стать экспериментальной площадкой для апробирования технологий беспилотных транспортных систем в различных сферах экономики.

Глеб Бабинцев в свою очередь отметил, что в Ассоциации «Аэронет» накапливаются практики применения беспилотных авиационных технологий в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге, которые может развивать и использовать Ульяновская область, создавая новые точки роста, интересные идеи, стартапы, бизнес-проекты.

Еще в 2016 году Ульяновская область вошла в число 16 субъектов РФ с высоким технологическим потенциалом, которые определил «Конкурс «Регион НТИ», проведённый Агентством стратегических инициатив. Сегодня область реализует 80 проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) по шести основным направлениям. Одной из первых Ульяновская область разработала такие региональные «дорожные карты» реализации НТИ как «Аэронет», «Энерджинет», «Хелснет», «Нейронет», «Фуднет», кружковое движение.

Ассоциация «Аэронет» - единственное в России профессиональное объединение компаний, осуществляющих разработку, производство и эксплуатацию гражданских беспилотных авиационных систем.

Ульяновская область , Поволжский федеральный округ