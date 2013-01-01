В Новосибирске обсудили возможности «оцифровать» экономику России



Руководители крупных компаний и вузов на десятом Сибирском форуме «Индустрия информационных систем» рассмотрели перспективы развития цифровых технологий в Новосибирской области - одном из самых «айтишных» регионов России

Основными темами форума стали подготовка IT-кадров, развитие технологий умных городов и новые технологические решения в социальной сфере, цифровая трансформация энергетики.

По динамике развития, количеству организаций, численности и качеству кадров сегодня IT-отрасль Новосибирской области входит в ТОП-5 в России.

Сейчас на региональном рынке IT-технологий работают 3684 компании, в которых трудится почти 39 тысяч человек. В прошлом году оборот IT-компаний составил почти 115 миллиардов рублей. IT-сектор создает 4 процента регионального валового продукта, почти столько же, сколько строительная отрасль.

Но сами новосибирцы считают, что этого недостаточно.

«Если брать всю отрасль IT, 80 процентов – это Москва, примерно 10 процентов – Питер, и около 5 процентов – Новосибирск. По сути, мы занимаем третье место, но это всего лишь 5% IT-сектора России. И здесь на самом деле мы можем сделать больше, нарастить объемы», – отметила президент инновационного IT-кластера, ассоциации «СибАкадемСофт»Ирина Травина.

Участники форума высказали мнение о том, что Новосибирская область может и должна стать базовым регионом реализации госпрограммы «Цифровая экономика».

ВРИО губернатора Новосибирской области Андрей Травников разделяет это мнение.

«Безусловно, мы способны оказывать услуг и производить продуктов программного обеспечения намного больше, чем сегодня производим. Безусловно, нужны новые сильные кадры. А значит - и профориентация с самого младшего возраста, и повышение качества образования, и широкий набор специальностей, - отметил глава региона на открытии Сибирского форума.

Он считает, что форсированный рост IT-кластера в Новосибирской области ускорит развитие других отраслей экономики. Региональные власти готовы направить на это все имеющиеся в их распоряжении меры господдержки, инструменты продвижения инновационных проектов на региональном уровне.

Уже сегодня почти треть резидентов новосибирского «Академпарка» - это IT-компании. И они пользуются всеми положенными льготами. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области позволяет оказывать точечные меры поддержки региональных проектов. Кроме того IT-отрасль займет достойное место в проекте развития новосибирского научного центра, над которым по президентскому поручению сегодня работают региональные власти.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ