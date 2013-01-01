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ИЗМИР

В Нижегородской области начинают зажигать свои звезды

Апр 9
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области начинают зажигать свои звезды

В регионе стартовал образовательный проект «Нижегородский Сириус» - первая профильная смена «Наука» открылась на базе ДСООЦ «Лазурный».
«Проект реализуется по поручению главы региона Глеба Никитина. Наша главная задача — апробировать новые программы, позволить детям пообщаться с учеными, с научными школами, выстроить взаимоотношения на равных и посмотреть, как наши наработки и предложения смогут реально воплотиться в жизнь. В дальнейшем итоги этой работы лягут в основу большой смены, которую мы планируем в августе с участием трехсот ребят», — сообщил министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Участниками первой смены, которая охватила 4 направления — математика, физика, химия и биология - стали 60 одарённых детей из 22 муниципалитетов Нижегородской области.

«В этой смене собрались одаренные дети, с которыми мы будем работать — рассказывать о науке, об устройстве мира. Мы все хотим, чтобы наша страна была научно-технологической державой. А для этого мы должны сделать так, чтобы дети учили то, что сегодня очень нужно — физику, математику, химию, биологию», —отметил ректор ННГУ им. Лобачевского Евгений Чупрунов, при поддержке которого реализуется проект «Нижегородский Сириус».

Этот проект, аналогичный тому «Сириусу», что был создан на базе олимпийской инфраструктуры Сочи образовательным фондом «Талант и успех», войдет в Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Согласно этой стратегии к 2035 году каждый четвертый ребенок в Нижегородской области должен быть охвачен дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности.

В 2017 году в сочинском «Сириусе» побывали 55 у школьников Нижегородской области, добившихся успехов в областях «Искусство», «Наука», «Литературное творчества», а также победители предметных олимпиад по русскому языку, литературе, физике, математике, информатике

Теперь далеко за знаниями ехать не нужно - в мае 2018 года региональное министерство образования через организации-операторов организует отбор еще трехсот одарённых детей в профильную смену «Нижегородского Сириуса» в августе 2018 года.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ.



 
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