В Лимпопо из Алтайского края приехал новейший российский фотосепаратор



В одной из провинций Южно-Африканской Республики запустили в работу оборудование российской компании «СиСорт»

На выставке Nampo Harvest Day-2018, которая проходила в мае этого года мая в городе Ботавилль (ЮАР) фотосепаратор приобрел завод Royal Macadamia Ltd для сортировки элитного ореха макадамия.

Очистка этого продукта - достаточно сложный процесс из-за повышенной твердости скорлупы. В технологической цепочке на заводе Royal Macadamia Ltd российский серпаратор «Оптима new» расположили после машины, которая раскалывает скорлупу. Аппарат очищает частицы скорлупы ореха из общей массы продукта. Российский фотосепаратор дает более высокое качество очищения за меньшее количество проходов, его производительность выше, чем у известных иностранных аналогов.

Компания «СиСорт» видит хорошие перспективы дальнейших поставок фотосепараторов как в эту конкретную провинцию, так и в целом в ЮАР и планирует расширять свое участие в проектах по модернизации линий очистки на других заводах. Российские бизнесмены рассчитывают на дальнейшую поддержку Минпромторга России, Российского экспортного центра и Ассоциации «Росспецмаш», которые уже помогли им представить свою продукцию в национальном павильоне на выставке в ЮАР и найти партнеров в этой далекой стране.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ