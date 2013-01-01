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ИЗМИР

В Калининградской области создали Экспортный совет

Апр 7
Москва Центральный федеральный округ
В Калининградской области создали Экспортный совет

Первое заседание Совета по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности прошло под председательством вице-премьера регионального правительства Александра Шендерюка-Жидкова
Создание Экспортного совета регламентировано региональным экспортным стандартом, разработанным Российским экспортным центром.

В состав калининградского совета вошли представители органов власти, таможни, УФНС, Корпорации развития Калининградской области, Союза промышленников и предпринимателей региона, а также местных калининградских организаций-экспортеров.

«Многие калининградские предприятия накопили серьезную производственную базу, большой опыт в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и машиностроении. Создание Совета поможет оперативно решать задачи развития экспортного потенциала региона и сделает более эффективным взаимодействие предпринимателей, органов власти и организаций, вовлеченных в экспортную деятельность», – пояснил Александр Шендерюк-Жидков.

Заседания Совета будут проходить ежеквартально. На первом же заседании договорились совместно с Калининградской областной таможней создать механизм отправки за границу крупногабаритных товаров. С инициативой выступил Калининградский мотозавод, который поставляет мотобуксировщики в США, Канаду и Европу. И этот завод и целый ряд других компаний региона сегодня испытывают серьезные трудности и несут существенные затраты, отправляя свою продукцию на экспорт.

По мнению членов совета, наиболее перспективные направления для расширения географии калининградского экспорта - Китай, Индия, страны ЕАЭС, а также страны Северной Африки и Латинской Америки.

Региональным министерством по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли разработан проект стратегии по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Калининградской области на период до 2025 года. В приоритете такие отраслевые кластеры как добыча и переработка янтаря, судостроительство, производство автотранспортных средств, мебельная промышленность, точное приборостроение, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, IT и инжиниринговая отрасль, агропромышленный, транспортный и туристический комплексы.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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