В Ярославской области реконструируют старейший провинциальный стадион России
Строители приступили ко второму этапу благоустройства футбольного стадиона «Труд» построенного английскими инженерами в Гаврилов-Яме в 1912 году.
На первом этапе на стадионе установлено ограждение, приведена в порядок территория футбольного поля.
В День России на стадионе «Труд» провели историческую реконструкцию спортивного матча 1914 года – встречи между командами «Чайка» и «Железнодорожный клуб футболистов». Эти команды в начале 20-го века были сформированы из рабочих Локаловской льноткацкой мануфактуры и Ярославской железной дороги.
В 2018 году за «Чайку» выступили ветераны местных футбольных клубов, а за «железнодорожников» сыграли ветераны команды «Шинник».
Футболисты «Чайки» были одеты в точную копию формы сверхпопулярной команды 1910-х годов, а их соперники – в один из комплектов формы своего клуба прошлых лет.
Ход футбольных баталий 1914 года организаторам удалось восстановить по архивным публикациям газеты «Гудок», которая подробно фиксировала спортивную жизнь области и района того времени. Также удалось воссоздать атмосферу городской жизни начала прошлого века - в парке прошли костюмированные «Кустодиевские гулянья», дамы и кавалеры танцевали вальс под духовой оркестр.
В историческом празднике спорта приняло участие свыше трех тысяч человек. Помимо футбола для них были организованы народные игры – лапта, городки, вышибалы, пятнашки, веревочка, а также разнообразные мастер-классы.
Гости праздника смогли оценить сформированный властями Ярославской области новый туристический маршрут «На родину российского футбола».
Впереди еще много работ по благоустройству стадиона «Труд», на которые в текущем году будет выделено более 840 тысяч рублей. Предстоит демонтаж конструкции входной группы и обустройство парковочного пространства, а в планах на следующий год – ремонт помещений для спортсменов, раздевалок и санузлов.
Всего в Гаврилов-Ямском районе в проект «Решаем вместе!» в этом году помимо стадиона включено более десятка объектов - школы, детские сады, дворовые территории, городской парк.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
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