В Чите проложили маршруты медицинского туризма между регионами Сибири и Китаем
Международные проекты в области реабилитации обсудили на заседании Координационного совета по здравоохранению Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Сибирское соглашение»
Члены координационного совета рассмотрели и решили тиражировать по всему Сибирскому федеральному округу лучшие региональные практики восстановительной медицины, в том числе опыт Забайкальского края.
Для обмена опыта с китайскими коллегами делегация «Сибирского соглашения» посетила Маньчжурию и договорилась о сотрудничестве в развитии медицинского туризма между Сибирским федеральным округом России и Автономным районом Внутренняя Монголия КНР.
Минздрав России сегодня уделяет особое внимание этому направлению работы и ставит задачу достичь показателя в 500 тысяч иностранных медицинских туристов в год.
Забайкальский край, Сибирский федеральный округ
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