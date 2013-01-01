В Чите проложили маршруты медицинского туризма между регионами Сибири и Китаем



Международные проекты в области реабилитации обсудили на заседании Координационного совета по здравоохранению Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Сибирское соглашение»

В состав ассоциации "Сибирское соглашение", созданной еще в 1990 году, сегодня входят руководители представительной и исполнительной органов власти 19 регионов Восточной и Западной Сибири.

Члены координационного совета рассмотрели и решили тиражировать по всему Сибирскому федеральному округу лучшие региональные практики восстановительной медицины, в том числе опыт Забайкальского края.

Для обмена опыта с китайскими коллегами делегация «Сибирского соглашения» посетила Маньчжурию и договорилась о сотрудничестве в развитии медицинского туризма между Сибирским федеральным округом России и Автономным районом Внутренняя Монголия КНР.

Минздрав России сегодня уделяет особое внимание этому направлению работы и ставит задачу достичь показателя в 500 тысяч иностранных медицинских туристов в год.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ