В ауле Тахтамукай открыли спорткомплекс и новый корпус районной больницы



Благодаря участию в федеральных программах в Республике Адыгея появились новые возможности для сохранения здоровья местных жителей

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построен в рамках государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта». На строительство и оборудование было направлено 68 млн. рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

ФОК площадью 1,2 тыс. кв. метров включает в себя спортивный зал на 300 зрительских мест. Комплекс оборудован специальным половым покрытием для занятий волейболом и баскетболом, тремя комплектами татами с борцовскими коврами для занятий дзюдо и самбо. Имеется борцовский зал на 190 кв. м. и тренажерный зал со всем необходимым оборудованием.

«Уверен, что возможности ФОКа позволят проводить качественную подготовку спортсменов района для участия, в главное – побед, на самых престижных соревнованиях российского и мирового уровня», - подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Новый больнично-поликлинический корпус Тахтамукайской центральной районной больницы на 50 коек и поликлинику на 200 посещений строили более десяти лет. Завершить долгострой удалось благодаря прямой федеральной поддержке. После многочисленных обращений республиканских властей Правительство России выделило средства на завершение строительства больницы. Всего на возведение объекта было направлено почти 143 млн. рублей.

В новом трехэтажном здании созданы комфортные условия пребывания пациентов и работы медперсонала. В лечебном корпусе размещены педиатрическое, терапевтическое и неврологическое отделения стационара. Первый этаж отведен под поликлинику с кабинетами стоматолога, рентгенодиагностики и лаборатории.

«Условия, созданные в новом помещении больницы, будут способствовать дальнейшему улучшению состояния системы здравоохранения района. Органы государственной власти республики и впредь будут использовать все возможности для участия региона в федеральных целевых программах и внепрограммных мероприятиях, направленных на повышение качества, доступности медицинского обслуживания и увеличение продолжительности жизни населения Адыгеи», - отметил Мурат Кумпилов.

Он отметил, что в последние годы немало сделано для развития здравоохранения – реконструированы инфекционное отделения, хирургический корпус Центральной районной больницы в Энеме, обновлен автопарк службы скорой медпомощи, построено три фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, по программе «Земский доктор» в лечебные учреждения Тахтамукайского района с 2012 года пришло работать уже 48 специалистов.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ