В Иркутской области провели конкурс красоты коров и установили скульптуру «Коровушка»



В селе Большая Елань Усольского района прошел первый в регионе фестиваль молока с участием местных сельхозтоваропроизводителей и жителей региона

По данным региональных властей, Уссольский район лидирует по объемам и качеству произведенного молока, здесь находятся два племенных завода, успешно развиваются фермерские хозяйства и началось строительство первой семейной молочной фермы.

Для гостей фестиваля в Белой Елани была организована ярмарка и дегустация молочной продукции от лучших производителей Усольского района, а также конкурс на скоростное взбивание масла ручным способом. Результатами конкурса остались довольны даже те, кто не набрал высокой скорости - все участники получили в подарок изготовленное своими руками свежайшее сливочное масло.

Ученики Большееланской школы провели для участников мастер-класс по определению свежести молока, а все желающие смогли проконсультироваться с диетологом на «площадке здоровья».

Для детей и взрослых организовали концертную и развлекательную программу, мини-кинотеатр с бесплатным показом фильмов о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока, выставку художественных работ и мастер-класс «Рисуем корову».

Кульминацией праздника стал конкурс «Самая красивая Буренка», в котором зрители выбрали победительницу из десятка племенных животных, а также открытие скульптурной композиции «Коровушка» работы известного скульптора из поселка Тельма Ивана Зуева.

Фестиваль молока в Усольском районе станет традиционным. Агентство по туризму Иркутской области включило это мероприятие в событийный календарь, отметив, что в регионе уже с успехом проводится фестиваль клубники «Виктория» в Байкальске и в целом гастрономические события традиционно пользуются успехом у жителей и гостей Иркутской области.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ