В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы



В Тамбовской области завершается строительство двух образовательных объектов – школ в Рассказово и Мичуринске. В первой половине наступающего года в школах планируется устанавливать учебное оборудование. Для учеников образовательные учреждения откроют свои двери 1 сентября 2019 года

- Открытие новой школы поможет полностью ликвидировать вторую смену в образовательных учреждениях Мичуринска, - отметил губернатор Александр Никитин в рамках итогового интервью для региональных средств массовой информации. – Это позволит существенно повысить доступность качественного школьного образования.

На строительство мичуринской школы выделено почти 877 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Проект учебного заведения можно назвать уникальным. Здесь создана полноценная спортивная инфраструктура. Есть бассейн, спортзалы, стадион.

- В этой школе была проблема с недобросовестным подрядчиком, - отметил губернатор. – На сегодняшний день все недочеты устранены.

Александр Никитин подчеркнул, что недобросовестные подрядчики будут отвечать по всей строгости закона. Задача же региональной власти – сделать так, чтобы все школы и детские сады были построены качественно и в срок, все бюджетные средства использованы эффективно. «Несмотря на все сложности, мы выполняем эту задачу», - отметил губернатор.

Второй объект - школа в городе Рассказово - состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Появление этого образовательного учреждения имеет особое значение для горожан, ведь в Рассказово не строили новых школ в течение последних тридцати лет. Учебное заведение получило название «Школа - Центр современных индустриальных технологий».

Строительство образовательного учреждения началось в 2017 году. Финансирование шло из федерального, областного бюджетов. Всего выделено 845,5 миллиона рублей. На данный момент школа построена.

В ближайшее время в областном центре тоже появятся нескольких современных образовательных комплексов.