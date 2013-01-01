Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ДЕК, 18:24 МСК
USD (ЦБ)    68,7448
EUR (ЦБ)    78,4309

25 ДЕК, 18:24 МСК
USD (ЦБ)    68,7448
EUR (ЦБ)    78,4309

В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы

Дек 25
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы

В Тамбовской области завершается строительство двух образовательных объектов – школ в Рассказово и Мичуринске. В первой половине наступающего года в школах планируется устанавливать учебное оборудование. Для учеников образовательные учреждения откроют свои двери 1 сентября 2019 года
- Открытие новой школы поможет полностью ликвидировать вторую смену в образовательных учреждениях Мичуринска, - отметил губернатор Александр Никитин в рамках итогового интервью для региональных средств массовой информации. – Это позволит существенно повысить доступность качественного школьного образования.

На строительство мичуринской школы выделено почти 877 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Проект учебного заведения можно назвать уникальным. Здесь создана полноценная спортивная инфраструктура. Есть бассейн, спортзалы, стадион.

- В этой школе была проблема с недобросовестным подрядчиком, - отметил губернатор. – На сегодняшний день все недочеты устранены.

Александр Никитин подчеркнул, что недобросовестные подрядчики будут отвечать по всей строгости закона. Задача же региональной власти – сделать так, чтобы все школы и детские сады были построены качественно и в срок, все бюджетные средства использованы эффективно. «Несмотря на все сложности, мы выполняем эту задачу», - отметил губернатор.

Второй объект - школа в городе Рассказово - состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Появление этого образовательного учреждения имеет особое значение для горожан, ведь в Рассказово не строили новых школ в течение последних тридцати лет. Учебное заведение получило название «Школа - Центр современных индустриальных технологий».

Строительство образовательного учреждения началось в 2017 году. Финансирование шло из федерального, областного бюджетов. Всего выделено 845,5 миллиона рублей. На данный момент школа построена.

В ближайшее время в областном центре тоже появятся нескольких современных образовательных комплексов.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
25 Дек:
20 Дек:
19 Дек:
Центральный федеральный округ:
25 Дек:
25 Дек:
25 Дек:
РОССИЯ:
25 Дек:
25 Дек:
25 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 2

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?
Политика

Узнай, страна

В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы

В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы

Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде

Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде

В Великом Новгороде открылся первый технопарк

В Великом Новгороде открылся первый технопарк

За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Новости СМИ

Новости дня

18:21 Главный нарколог Минздрава дал советы по лечению похмелья Главный нарколог Минздрава дал советы по лечению похмелья
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:55 Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
17:46 Медведев расширил санкции против Украины Медведев расширил санкции против Украины
16:46 На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет
16:20 Ущерб от действий «Кэшбери» может превысить 3 млрд рублей Ущерб от действий «Кэшбери» может превысить 3 млрд рублей
15:33 Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:15 Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год

Узнай, страна!

16:27 В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15:46 Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде
13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть
11:57 В Мурманской области ввели в эксплуатацию последнюю станцию сети цифрового эфирного вещания в России В Мурманской области ввели в эксплуатацию последнюю станцию сети цифрового эфирного вещания в России
11:25 Из Санкт-Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка» Из Санкт-Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка»
10:01 В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива» В Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции «Нива»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter