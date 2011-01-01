В 2019 году 11 предприятий Тамбовской области станут участниками нацпроекта



В рамках оперативного совещания главы администрации Тамбовской области Александра Никитина состоялось первое совещание в расширенном составе с участием руководителей органов исполнительной власти области, глав муниципалитетов по реализации нацпроектов.

Оно было посвящено нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

В настоящее время в Тамбовской области по каждому национальному и региональному проекту определены кураторы из числа заместителей главы администрации области. Задачи нацпроектов полностью соотносятся с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. В нашем регионе эта работа находится на личном контроле губернатора Александра Никитина.

Всего в проекте «Производительность труда и поддержка занятости» намечено участие не менее 53 предприятий четырех отраслей экономики: промышленность, сельское хозяйство, транспорт и строительство. На 2019 год уже заявлено 11 предприятий. Критериями отбора являются: объем выручки свыше 400 млн. рублей и не более 25 процентов иностранного капитала. Уровень производительности труда до 2024 года на предприятиях-участниках должен вырасти на 25 процентов за счет внедрения бережливых производства и профессиональной переподготовки кадров. Обучение пройдут более 3,5 тысяч человек.

Александр Никитин отметил, что подготовку кадров необходимо синхронизировать между производством и учебными заведениями. Губернатор обратил внимание всех заинтересованных ведомств на то, что экономика региона должна в полной мере почувствовать отдачу от реализации нацпроекта уже в ближайшее время.

Задача по увеличению производительности труда была поставлена президентом в указе от 7 мая 2012 года. В рейтинге российских регионов по росту производительности труда за 5 лет, с 2011 по 2016 год, на основе данных Росстата, Тамбовская область заняла первое место в РФ. При этом, в 31 регионе из 82 рост производительности труда оказался отрицательным. В новом майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президент Владимир Путин уточнил задачу по увеличению производительности труда. Особое внимание на это глава государства также обратил в своем послании Федеральному Собранию.

В рамках нацпроекта намечена реализация региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».