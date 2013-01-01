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Роспотребнадзор в Курской области взялся за шубы и шапки

Июн 28
Курская область Центральный федеральный округ
Роспотребнадзор в Курской области взялся за шубы и шапки

В 2018 году за незаконную реализацию товаров лёгкой промышленности в регионе предпринимателям вынесено 1,1 млн рублей штрафов

Об этом говорилось на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Курской области, которое провел и.о. губернатора Александр Зубарев.Для пресечения незаконных действий соответствующие меры принимаются Управлением Роспотребнадзора по Курской области совместно с региональными УФНС и УМВД, Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 (г. Москва) и Курской таможней.

Так, за пять месяцев 2018 года организованы 22 проверки в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих изделия из натурального меха. Основанием для этого послужила информация, поступившая из УМВД по Курской области и Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 (г. Москва), а также жалобы потребителей. Проверено 528 изделий, с продажи сняты 235 единиц, в том числе 51 - без маркировки контрольными (идентификационными) знаками и 184 – с иными нарушением маркировки. Направлено в суд пять административных материалов. Во всех случаях был наложен штраф на продавцов с конфискацией изделий из натурального меха.

За реализацию товаров лёгкой промышленности с нарушениями действующего законодательства вынесено 229 административных штрафов на общую сумму 1 млн 166 тыс. рублей.

Управление Роспотребнадзора по Курской области контролировало соблюдение законодательства как при реализации товаров лёгкой промышленности, так и при их производстве. В ходе проверок проинспектировано более 11 тыс. товаров. К типичным нарушениям относятся: отсутствие информации о товаре, наименовании и местонахождении производителя, основных потребительских свойствах товара, правилах безопасного и эффективного использования. Для профилактики нарушений проводится разъяснительная работа среди предпринимателей, дни открытых дверей, консультации продавцов в торговых сетях, на сайте ведомства размещена необходимая информация.



 
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