Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ДЕК, 23:48 МСК
USD (ЦБ)    58,3152
EUR (ЦБ)    69,1268
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

Дек 22
Курская область Центральный федеральный округ
В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

ПХ «Мираторг», крупнейший вертикально-интегрированный холдинг по производству мяса свинины и говядины в России, сообщает, что по итогам 2017 года увеличил до 1850 количество рабочих мест на предприятиях в Курской области, что на 11% больше, чем 2016 году.
АПХ «Мираторг» – крупнейший работодатель в агропромышленном секторе. Кадровая политика – одно из приоритетных направлений в стратегическом развитии холдинга. Ежегодно компания создает новые рабочие места в селах и малых городах, обеспечивает своих сотрудников стабильной работой, достойной заработной платой, социальными гарантиями. Увеличение кадрового состава в 2017 году на территории Курской произошло в основном за счет создания новых рабочих мест в растениеводческом дивизионе. Компания планирует дальнейшее расширение в регионе и активный набор сотрудников на новые площадки.

На территории Курской области в настоящий момент расположены молочная ферма, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для производства розовой телятины, санветутильзавод, три зерновые компании, восемь свинокомплексов, а также другие свиноводческие площадки, принадлежащие агрохолдингу. Наибольшее количество сотрудников – порядка 1000 человек – задействовано в растениеводстве. Предприятие предоставляет рабочие места как высококвалифицированным специалистам, так и сотрудникам без специального образования и опыта работы. А также активно привлекает для прохождения оплачиваемых производственных практик студентов аграрных вузов. Наиболее востребованными специальностями в компании в подразделении животноводства являются ветеринарный врач, зоотехник, оператор свиноводческих комплексов, инженеры различных направлений. В растениеводстве – агроном, тракторист. Холдинг регулярно проводит мониторинг рынка труда и предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату выше, чем в среднем по региону.

В агрохолдинге внедрена мотивационная программа, направленная на поощрение активных, инициативных и ответственных сотрудников. Реализована программа «Молодой специалист», которая предполагает индивидуальное планирование карьеры каждого перспективного работника с учетом потребности организации и личных качеств самого кандидата на основе различных стимулов и гарантий. Для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников на предприятии регулярно проводятся обучающие мероприятия, семинары.

В планах агрохолдинга до 2023 года создать на территории Курской области комбикормовый завод, несколько свиноводческих комплексов, предприятие по производству ягнятины, зерновую компанию, а также высокотехнологичный производственный комплекс по убою и глубокой переработке мяса, что позволит предоставить более 7000 дополнительных рабочих мест в регионе.

«Найти необходимое количество подготовленных кадров в регионах сложно, поэтому агрохолдинг предоставляет рабочие места как специалистам с опытом работы, так и без него. Мы готовы дополнительно обучать своих сотрудников. А также создать условия для их профессионального роста и развития в компании», - отметили в АПХ «Мираторг».

- Большая работа, которая, начиная с 2000 года, ведется президентом нашей страны по развитию и поддержке сельского хозяйства, дает ощутимые результаты, - прокомментировал ситуацию в АПК региона заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев. - Без этого проект АПХ «Мираторг» на территории Курской области на сумму более 100 миллиардов рублей и аналогичный проект компании «Агрокомплектация» стоимостью более 10 миллиардов рублей и другие не могли бы быть осуществлены. В итоге, Курская область превысила показатели 1990 года, которыми мы так гордились. Тогда рекордными были 2,6 миллиона тонн зерна, 260 тысяч тонн мяса, 300 тысяч тонн сахара. Мы увеличители эти показатели в два раза: зерна мы собрали почти 5,2 миллиона тонн, мясу произвели 520 тысяч тонн и сахара - почти 550 тысяч тонн. Кроме того, мы стали выращивать масличные культуры, которыми ранее вообще не занимались, и сегодня собираем 700 тысяч тонн.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:
Центральный федеральный округ:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:
РОССИЯ:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды
Экономика 1

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре
Экономика 2

Подарки не принимаем. Как приговор Улюкаеву подготовил чиновников к четвертому сроку Путина

Подарки не принимаем. Как приговор Улюкаеву подготовил чиновников к четвертому сроку Путина
Политика

«Мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста» Что ждет российский авторынок в 2018 году?

«Мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста» Что ждет российский авторынок в 2018 году?
Экономика

Узнай, страна

В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

В Курской области подвели итоги летней оздоровительной кампании детей в 2017 году

В Курской области подвели итоги летней оздоровительной кампании детей в 2017 году

Новости компаний

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Вызов, которому надо отвечать жестко

Вызов, которому надо отвечать жестко

Новости СМИ

Новости дня

23:30 Три человека пострадали в аварии в Михалковском тоннеле в столице
Визит в «Спарту». Чем закончились для Бориса Джонсона переговоры с Сергеем Лавровым
Визит в «Спарту». Чем закончились для Бориса Джонсона переговоры с Сергеем Лавровым
22:50 В КНР прошли испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии В КНР прошли испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии
22:26 Google разместил список самых популярных запросов уходящего года по маркам автомобилей Google разместил список самых популярных запросов уходящего года по маркам автомобилей

Узнай страна!

22 ДЕК, 20:54 В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест
«Спортивный аллерген». Уйдет ли Виталий Мутко из российского футбола
«Спортивный аллерген». Уйдет ли Виталий Мутко из российского футбола
22 ДЕК, 18:02 Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года
21 ДЕК, 09:59 Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун
15 ДЕК, 14:45 Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Новости компаний

15 ДЕК, 19:30 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter