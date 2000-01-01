В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест



ПХ «Мираторг», крупнейший вертикально-интегрированный холдинг по производству мяса свинины и говядины в России, сообщает, что по итогам 2017 года увеличил до 1850 количество рабочих мест на предприятиях в Курской области, что на 11% больше, чем 2016 году.

АПХ «Мираторг» – крупнейший работодатель в агропромышленном секторе. Кадровая политика – одно из приоритетных направлений в стратегическом развитии холдинга. Ежегодно компания создает новые рабочие места в селах и малых городах, обеспечивает своих сотрудников стабильной работой, достойной заработной платой, социальными гарантиями. Увеличение кадрового состава в 2017 году на территории Курской произошло в основном за счет создания новых рабочих мест в растениеводческом дивизионе. Компания планирует дальнейшее расширение в регионе и активный набор сотрудников на новые площадки.

На территории Курской области в настоящий момент расположены молочная ферма, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для производства розовой телятины, санветутильзавод, три зерновые компании, восемь свинокомплексов, а также другие свиноводческие площадки, принадлежащие агрохолдингу. Наибольшее количество сотрудников – порядка 1000 человек – задействовано в растениеводстве. Предприятие предоставляет рабочие места как высококвалифицированным специалистам, так и сотрудникам без специального образования и опыта работы. А также активно привлекает для прохождения оплачиваемых производственных практик студентов аграрных вузов. Наиболее востребованными специальностями в компании в подразделении животноводства являются ветеринарный врач, зоотехник, оператор свиноводческих комплексов, инженеры различных направлений. В растениеводстве – агроном, тракторист. Холдинг регулярно проводит мониторинг рынка труда и предлагает своим сотрудникам конкурентную заработную плату выше, чем в среднем по региону.

В агрохолдинге внедрена мотивационная программа, направленная на поощрение активных, инициативных и ответственных сотрудников. Реализована программа «Молодой специалист», которая предполагает индивидуальное планирование карьеры каждого перспективного работника с учетом потребности организации и личных качеств самого кандидата на основе различных стимулов и гарантий. Для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников на предприятии регулярно проводятся обучающие мероприятия, семинары.

В планах агрохолдинга до 2023 года создать на территории Курской области комбикормовый завод, несколько свиноводческих комплексов, предприятие по производству ягнятины, зерновую компанию, а также высокотехнологичный производственный комплекс по убою и глубокой переработке мяса, что позволит предоставить более 7000 дополнительных рабочих мест в регионе.

«Найти необходимое количество подготовленных кадров в регионах сложно, поэтому агрохолдинг предоставляет рабочие места как специалистам с опытом работы, так и без него. Мы готовы дополнительно обучать своих сотрудников. А также создать условия для их профессионального роста и развития в компании», - отметили в АПХ «Мираторг».

- Большая работа, которая, начиная с 2000 года, ведется президентом нашей страны по развитию и поддержке сельского хозяйства, дает ощутимые результаты, - прокомментировал ситуацию в АПК региона заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев. - Без этого проект АПХ «Мираторг» на территории Курской области на сумму более 100 миллиардов рублей и аналогичный проект компании «Агрокомплектация» стоимостью более 10 миллиардов рублей и другие не могли бы быть осуществлены. В итоге, Курская область превысила показатели 1990 года, которыми мы так гордились. Тогда рекордными были 2,6 миллиона тонн зерна, 260 тысяч тонн мяса, 300 тысяч тонн сахара. Мы увеличители эти показатели в два раза: зерна мы собрали почти 5,2 миллиона тонн, мясу произвели 520 тысяч тонн и сахара - почти 550 тысяч тонн. Кроме того, мы стали выращивать масличные культуры, которыми ранее вообще не занимались, и сегодня собираем 700 тысяч тонн.