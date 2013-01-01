В 2017 году АПХ «Мираторг» увеличил в Курской области производство свинины до 109 тыс. тонн



Это на 2,6% больше, чем в 2016 году. Агрохолдинг «Мираторг» в рамках доктрины продовольственной безопасности РФ реализует долгосрочный проект, направленный на увеличение производства свинины для полного обеспечения внутреннего спроса на этот вид мяса и предоставление широкого ассортимента доступной и качественной продукции потребителю.

На восьми свинокомплексах в Пристенском районе в настоящий момент содержится около четверти всего поголовья. Благодаря зооветеринарным мероприятиям на предприятии в 2017 году повысилась продуктивность производства. На 4,5% вырос такой показатель как получение поросят на 1 свиноматку в год.

«Увеличение объемов производства свинины на действующих свинокомплексах и создание новых мощностей имеют важное социально-экономическое значение для Курской области. В регионе появятся дополнительные рабочие места, причем, большая часть - в сельской местности, что будет способствовать поддержанию социальной стабильности и позволит значительно расширить налоговую базу консолидированного бюджета области», - прокомментировали в агрохолдинге.