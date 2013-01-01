УК «Содружество» планирует инвестировать в ближайшие два года до 20 млрд рублей в Курскую область



6 декабря, в первый день после проведения Совета по инвестиционному развитию и взаимодействию с инвесторами в Курской области, врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с представителями ООО УК «Содружество». Речь шла о планах по строительству маслоэкстракционного завода в Курской области.

В ходе встречи инвестор презентовал возможности строительства предприятия по переработке масличных культур мощностью более миллиона тонн в год. Как отметил Александр Шендерюк-Жидков, директор ООО УК «Содружество», реализация проекта позволит региону увеличить инвестиции на 20 млрд рублей, а также даст более 400 дополнительных рабочих мест.

Глава региона Роман Старовойт поддержал планы инвесторов по строительству маслоэкстракционного завода на территории области, обозначив, что администрация обеспечит максимально быстрый просмотр всех подходящих площадок для будущего предприятия. По его словам, у региона есть все необходимые ресурсы для развития этого направления бизнеса, ведь за последние годы область стала крупным производителем масличных культур. «Кроме того, Курская область вошла в федеральный пилотный проект, который предполагает новый механизм господдержки», — добавил он.

Отметим, что отсутствие перерабатывающих мощностей приводит к тому, что вся выращенная в области соя вывозится в соседние регионы, преимущественно в Белгородскую область и Южный федеральный округ, где имеющиеся перерабатывающие мощности превышают валовые сборы соевых бобов. Устойчивое развитие растениеводства, рост валового сбора и качественных характеристик соевых бобов, а также развитие перерабатывающих отраслей животноводства в Центрально-Черноземном регионе обуславливают необходимость реализации проекта по строительству современного маслоэкстракционного завода в Курской области.

Группа компаний «Содружество» – один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе, имеет производственные комплексы в России, Белоруссии, Бразилии и других странах. По итогам 2018 года, в рейтинге крупнейших компаний страны РБК занимает 83 место с размером выручки 156 млрд рублей в год.