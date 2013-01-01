Ученые Тамбовской области участвуют в госпрограмме развития селекции и семеноводства картофеля в РФ



Ученые Мичуринского аграрного университета совместно с агропредприятием «Золотая Нива» работают над реализацией научно-технического проекта «Разработка инновационных технологий производства элитного семенного картофеля перспективных сортов отечественной селекции в условиях Тамбовской области». Данный проект позволит внедрить в производство эффективную технологию получения безвирусного, элитного семенного материала картофеля отечественных сортов. Это будет способствовать замещению импортной продукции.

В 2018 году при поддержке губернатора Александра Никитина этот проект принял участие в конкурсе Минсельхоза России на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета и стал одним из победителей. Он реализуется в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы.

- На сегодняшний день имеется большое количество сортов картофеля отечественной селекции с высокими товарными и хозяйственно-биологическими характеристиками, которые не нашли широкого использования в промышленном картофелеводстве в связи с отсутствием инновационных технологий производства семенного материала в России, включающих современные методы биотехнологии, биофизики и агрономии, позволяющих более полно использовать генетический ресурс конкретного сорта, - говорит начальник научного центра биотехнологий и селекции Роман Папихин. - Усовершенствованная технология нашего университета, основанная на оригинальных способах и подходах, даст возможность в полной мере раскрыть генетический потенциал существующего сортимента картофеля и тем самым обеспечит реальную конкурентоспособность зарубежным сортам.

Ученые вуза уже вырастили семь тысяч оздоровленных безвирусных микрорастений картофеля трех сортов - Гулливер, Жуковский ранний, Метеор, размноженных в условиях in vitro в лаборатории селекции и семеноводства картофеля. Проведена оценка сортовых особенностей растений, коэффициента размножения, силы роста, эффективности ризогенеза, клубнеобразования и их адаптации к естественным условиям среды.

В апреле микрорастения были высажены в горшки в теплице туннельного типа для получения мини-клубней. Выращенный семенной материал соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ и успешно прошел проверку на отсутствие фитопатогенной инфекции.

До 2023 года ученым вуза предстоит разработка методических рекомендаций по лазерному и ультразвуковому облучению картофеля in vitro и технологии ускоренного размножения, получение первого полевого поколения и элитного семенного материала.

По результатам эксперимента будут определены оптимальные сорта для производства в условиях Тамбовской области.

- Ведущие сельскохозяйственные предприятия заинтересовались нашими исследованиями и достижениями в вопросе селекции и семеноводства картофеля, и мы надеемся на перспективу дальнейшей реализации полученного оздоровленного посадочного материала и распространения его по всей территории региона, - отметил ректор Мичуринского ГАУ Вадим Бабушкин.