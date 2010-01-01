У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон»
Ноя 15
«Газпромнефть-Сахалин» завершила бурение и испытание поисково-оценочной скважины на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка,открыв месторождение углеводородов с геологическими запасами свыше 137 млн тонн нефтяного эквивалента.
Решение о бурении на Баутинской структуре было принято на основании глубокого геологического изучения региона, интерпретации данных сейсморазведки 3D, а также успешного опыта бурения на Аяшском участке. В 2017 году здесь было открыто месторождение «Нептун», одно из крупнейших на сахалинском шельфе. Его запасы составили 415 млн т нефти по категориям С1+С2.
«На Аяшском лицензионном участке мы открыли уже второе месторождение нефти. Это позволяет говорить о формировании нефтедобывающего кластера на шельфе Сахалина. Разработка месторождений "Нептун" и "Тритон" откроет значительные перспективы для развития инфраструктуры и в целом для социально- экономического роста в Сахалинской области. Мы продолжаем изучение и освоение всех шельфовых лицензионных участков», - отметил председатель правления Газпром нефти" Александр Дюков.
Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин в 55 км от береговой линии. Глубина моря на этом участке достигает 90 метров.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
15 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|15 Ноя:
|15 Ноя:
|15 Ноя:
Центральный федеральный округ:
|15 Ноя:
|15 Ноя:
|15 Ноя:
РОССИЯ:
|14 Ноя:
|14 Ноя:
|14 Ноя: