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У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон»

Ноя 15
Москва Центральный федеральный округ
У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон»

«Газпромнефть-Сахалин» завершила бурение и испытание поисково-оценочной скважины на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка,открыв месторождение углеводородов с геологическими запасами свыше 137 млн тонн нефтяного эквивалента.
Решение о бурении на Баутинской структуре было принято на основании глубокого геологического изучения региона, интерпретации данных сейсморазведки 3D, а также успешного опыта бурения на Аяшском участке. В 2017 году здесь было открыто месторождение «Нептун», одно из крупнейших на сахалинском шельфе. Его запасы составили 415 млн т нефти по категориям С1+С2.

«На Аяшском лицензионном участке мы открыли уже второе месторождение нефти. Это позволяет говорить о формировании нефтедобывающего кластера на шельфе Сахалина. Разработка месторождений "Нептун" и "Тритон" откроет значительные перспективы для развития инфраструктуры и в целом для социально- экономического роста в Сахалинской области. Мы продолжаем изучение и освоение всех шельфовых лицензионных участков», - отметил председатель правления Газпром нефти" Александр Дюков.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин в 55 км от береговой линии. Глубина моря на этом участке достигает 90 метров.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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