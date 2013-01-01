Туризм в Тамбовской области стал привлекательной отраслью для инвестиций



Стратегические направления развития туризма в регионе обсудили сегодня на очередном заседании Координационного совета. Как отметила вице-губернатор Наталья Астафьева, со стороны главы государства Владимира Путина сегодня уделяется повышенное внимание этой сфере.

Реализация задач, поставленных губернатором Александром Никитиным, позволила Тамбовской области добиться впечатляющих успехов в развитии туристического комплекса. За год туристической поток в регион увеличился на 6% и составил почти 900 тысяч человек.

В 2018 году государственная политика в сфере туризма региона выстраивалась в соответствии с задачами, определёнными Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года. На эти цели было дополнительно выделено 5,7 млн рублей. За год в регионе появились сразу несколько новых объектов туристического показа: Народный музей архиепископа Луки, экспозиция «Во славу Родины» в Музейно-выставочном центре Тамбовской области, Музей военно-исторической славы Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, Степана Перекальского в селе Осино-Гай Гавриловского района. В пользование области передана усадьба В.Т.Асеева в Рассказово, сейчас разрабатывается тематико-экспозиционный план создания здесь музея.

Реализация поручения губернатора Александра Никитина по созданию интересных событий в каждом муниципалитете области позволила увеличить количество участников событийных мероприятий в два раза – до 404 тысячи человек.

С каждым годом растет интерес инвесторов к туристическому потенциалу Тамбовщины. Общий объем инвестиций в туристические объекты превысил 385 млн рублей, это на 20% больше, чем в 2017 году. А объем туристических услуг вырос почти на 40% и составил 466 млн рублей. Были введены новые объекты: первая очередь базы отдыха «Березка» и парка-отеля «Плес», гостиница и отель в Кирсанове и Мичуринске. Прошли процедуру сертификации три гостиницы: «Галерея» - 4 звезды, «Амакс парк отель» - 3 звезды, «Державинская» - 3 звезды. В этом году продолжится реконструкция гостиницы «Тамбов», строительство гостиницы рядом с Центром единоборств.

Как подчеркнула вице-губернатор Наталья Астафьева, роль туризма для экономики региона растет, поэтому сегодня важно рассматривать вопросы туристического развития в тесном взаимодействии с экономическим блоком. По словам начальника управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Ольги Камневой, развитие туристического и рекреационного потенциала входит в перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности. А для предпринимателей, работающих, в том числе и в сфере туризма, создана эффективная система поддержки малого бизнеса.

В этом году в регионе продолжится развитие туристско-рекреационных кластеров. Предстоит серьезная работа по вхождению в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы» кластеров «Рахманиновский», «Мичуринский» и «Тамбовский». Данная отрасль является перспективной для привлечения инвестиций.