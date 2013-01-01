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Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается

Сен 28
Курская область Центральный федеральный округ
Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается

Количество путешествующих по нашему региону только за последние три года выросло в три раза. Что не удивительно, ведь Курская область – это щедрая природа и богатая событиями история.
Все знают курских соловьёв, славящихся неповторимыми трелями, ароматные и сочные курские яблоки, Курскую магнитную аномалию, дающую железную руду, и, конечно же, великую Курскую битву, во многом определившую исход Второй мировой войны.

Исследователям курской истории известно большое количество местных народных промыслов, уходящих корнями в древность. Самыми развитыми курскими ремёслами были гончарство и глиняная игрушка; плетение из лозы, соломы, рогоза, камыша; ткачество холста и рушников из конопляных и льняных нитей, а ковров – из шерсти; изготовление бондарной утвари из дуба и липы; а также изготовление кукол из разных лоскутков и природных материалов.

Уникален Курский край и неповторимой музыкальной, песенно-хореографической, народно-поэтической традициями. Далеко за пределами региона известна «Тимоня», представляющая собой массовую пляску по кругу с пением припевок в сопровождении инструментального наигрыша, распространенную в южных районах Курской области.

Курский край богат знаменитыми людьми, прославившими Родину открытиями и исследованиями в науке и технике, культуре и искусстве. В Фатеже родился великий русский композитор Георгий Свиридов. Льгов является родиной выдающегося детского писателя Аркадия Гайдара, Обоянский район - актера Михаила Щепкина, Рыльск – мореплавателя Григория Шелихова. А Золотухинский район – прославился тем, что здесь жил поэт Афанасий Фет.



 
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