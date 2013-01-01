Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
Количество путешествующих по нашему региону только за последние три года выросло в три раза. Что не удивительно, ведь Курская область – это щедрая природа и богатая событиями история.
Исследователям курской истории известно большое количество местных народных промыслов, уходящих корнями в древность. Самыми развитыми курскими ремёслами были гончарство и глиняная игрушка; плетение из лозы, соломы, рогоза, камыша; ткачество холста и рушников из конопляных и льняных нитей, а ковров – из шерсти; изготовление бондарной утвари из дуба и липы; а также изготовление кукол из разных лоскутков и природных материалов.
Уникален Курский край и неповторимой музыкальной, песенно-хореографической, народно-поэтической традициями. Далеко за пределами региона известна «Тимоня», представляющая собой массовую пляску по кругу с пением припевок в сопровождении инструментального наигрыша, распространенную в южных районах Курской области.
Курский край богат знаменитыми людьми, прославившими Родину открытиями и исследованиями в науке и технике, культуре и искусстве. В Фатеже родился великий русский композитор Георгий Свиридов. Льгов является родиной выдающегося детского писателя Аркадия Гайдара, Обоянский район - актера Михаила Щепкина, Рыльск – мореплавателя Григория Шелихова. А Золотухинский район – прославился тем, что здесь жил поэт Афанасий Фет.
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