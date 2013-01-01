«Третий сектор» Тамбовщины получил награду от Минфина России



В финале прошлой неделе на Московском финансовом форуме Тамбовская область удостоена диплома в номинации «Лучшие практики привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг в социальной сфере».

В финале прошлой неделе на Московском финансовом форуме Тамбовская область удостоена диплома в номинации «Лучшие практики привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг в социальной сфере». Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров вручил награду заместителю главы администрации Тамбовской области, начальнику финансового управления Дмитрию Зубкову.

На форуме рассмотрены актуальные вопросы государственно-частного партнерства в социальной сфере, повышения качества и доступности государственных услуг за счет подключения к их реализации социально ориентированных НКО, а также организаций, занимающихся социальным предпринимательством. Участники форума обсудили, как снять существующие административные барьеры, усилить конкуренцию на рынке оказания социальных госуслуг и одновременно избежать рисков, связанных с ответственностью за ненадлежащее оказание услуг. Также речь шла о сферах, которым новые инструменты смогут придать импульс развития.

«Некоммерческие организации должны стать надежным социальным партнером государства, поскольку в современных экономических условиях социальный запрос общества основывается на потребности в инновационных и более качественных услугах. Наша задача - проконтролировать соблюдение качества при передаче услуг в НКО. Только при соблюдении баланса «зрелости» третьего сектора и готовности государства мы получим должный социальный эффект», - считает глава администрации области Александр Никитин.

Практика Тамбовской области в привлечении негосударственных организаций к оказанию социальных услуг получила высокую оценку коллег из регионов. Область идет по пути разгосударствления социальной сферы за счет привлечения к работе НКО. Так, в 2017 году на «пилотной площадке» в сфере образования оказано сопровождение при создании 21 некоммерческой организации. А в 2018 году следующей «пилотной площадкой» стала сфера социальной поддержки граждан.

Активно идет процесс разгосударствления сферы социальных услуг: доля негосударственных организаций в реестре поставщиков социальных услуг в Тамбовской области за последний год выросла в 2,5 раза и составляет 22% (10 из 46 организаций).

В 2017 году в 2 раза (до 43 млн. руб.) увеличен объем бюджетных средств на оказание социальных услуг, доведенный НКО.

Для выравнивания условий доступа к оказанию социальных услуг законодательно закреплены единые тарифы для государственных и негосударственных поставщиков, устранены излишние административные барьеры, утверждены перечни услуг, подлежащие передаче НКО.

Помимо грантовой поддержки растут объемы безвозмездной имущественной поддержки: более 11 тысяч квадратных метров площади предоставлено НКО. Информационное сопровождение деятельности НКО осуществляется в СМИ и на двух региональных интернет-порталах.

Внедряется проектное управление в сфере оказания социальных услуг. А действующий механизм аутсорсинга позволяет обеспечивать экономию бюджетных средств и привлечение дополнительного финансирования из внебюджетных источников (НКО и благотворительных фондов).

Открытое в 2018 году деловое пространство «Геометрия бизнеса» объединило ресурсные центры для НКО и социальных предпринимателей на одной площадке: образовательное и консультационное направление, бизнес-планирование, коворкинг, заемное финансирование и МФЦ. Задача этого проекта: повышение компетенций сотрудников НКО.

Цифровизация и переход на электронный документооборот с использованием портала государственных услуг позволит снизить административные барьеры, излишнюю бюрократизацию при сдаче отчетности в различные инстанции.

Стабильной работе и развитию НКО будет способствовать развитие и законодательное закрепление «возвратных» механизмов поддержки – предоставления микрозаймов и гарантий (поручительств). В Тамбовской области данную функцию выполняет АО микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области».

Региональные власти активно работают над расширением участия «третьего сектора» в государственных закупках.

Социальный бизнес получает лучшее развитие при условии государственной поддержки. В Тамбовской области есть хороший пример - Дом-пансионат для престарелых «Тихая Гавань» в Уметском районе. Обратившись к губернатору Александру Никитину за поддержкой, предприниматель получила преференции по аренде помещения, также ей возмещают часть средств за оказанные услуги из бюджета области.

На прошедшем Московском финансовом форуме было озвучено, что в Госдуму внесен проект федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», который в ближайшее время должен пройти обсуждение в субъектах РФ. Негосударственные организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления, потребители услуг должны быть готовы к новациям.