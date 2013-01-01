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ИЗМИР

Третий резидент зашел в ТОСЭР «Димитровград» в Ульяновской области

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
Третий резидент зашел в ТОСЭР «Димитровград» в Ульяновской области

Компания ООО «Димитровград Мебель» разместит на территории опережающего социально-экономического развития современное швейное производство.
По словам генерального директора ООО «Димитровград Мебель» Натальи Каптильной, на площадке в Димитровграде создадут швейный цех, производство чехлов для мягкой мебели, а при увеличении объёмов продукции планируют организовать сборочное производство. Инвесторы планируют вложить в проект около 25 миллионов рублей и создать около сотни новых рабочих мест.

«ТОСЭР — это один из наиболее эффективных инструментов развития в нашей стране на сегодняшний день. Мы понимаем необходимость максимально быстро и эффективно использовать этот ресурс, создаем индустриальные парки, в том числе развиваем площадки на базе Димитровградского автоагрегатного завода. В результате мы не только привлекаем внешних инвесторов, но и стимулируем наши компании размещать здесь новые проекты», - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В Ульяновской области установлены максимально возможные для ТОСЭРов преференции - на пять лет обнулены налоговые ставки на прибыль, имущество и транспорт, вчетверо снижены страховые взносы - с 30 до 7,6 процентов, предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога.

Первым резидентом ТОСЭР «Димитровград» стала компания ООО «Призма» с проектом по созданию производства зеркальных элементов. В феврале этого года в федеральный реестр резидентов включили ООО «Торсион-Д». Эта компания планирует создать современное производство пружин, используемых в сельском хозяйстве и мебельной промышленности, при изготовлении автокомпонентов.

По данным региональных властей, общий объём инвестиций трех резидентов в экономику города составит 65 миллионов рублей.

В 2018 году планируется официально зарегистрировать на территории Димитровграда не менее семи резидентов - таковы условия соглашения с Министерством экономического развития РФ.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ



 
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