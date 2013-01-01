Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию



Подписано соглашение между «Довгань ГмбХ» и АО «Российский экспортный центр» о сотрудничестве по организации экспорта в ФРГ продукции компании «Дивноморье»

Выход на европейский рынок виноделы Геленджика получили вслед за компаниями «Абрау Дюрсо» и «Фанагория», продукция которых уже представлен на полках магазинов Швейцарии и Германии. Это кубанское вино зарубежные партнеры распробовали месяц назад во время презентации Краснодарского края в Германии.

«Вино производится из нашего, кубанского винограда и не уступает по качеству французским и итальянским винам. А по соотношению цена и качество, уверен, даже выигрывает, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии подписания соглашения, - Сегодняшние события наверняка заставят виноделов края еще больше наращивать обороты и темпы производства, стремиться к еще более высокому качеству и активнее выходить на рынки за пределами России».

«Очень сложно выходить на рынок, тем более европейский, но Краснодарскому краю это удалось сделать в короткий срок. Немцы и австрийцы знают толк в вине. Товар, который поставляет Кубань – высококачественный, элитный. Уверен, за ним будет выстраиваться очередь», – подчеркнул торговый представитель РФ в Германии Юрий Стеценко.

По его словам, первые партии вина планируется направить в Германию не позднее сентября, разработан план следующих поставок с ежегодным увеличением объемов, а продукцией предприятия из Геленджика заинтересовались еще и в Австрии.

Для более качественной и системной работы в данном направлении Краснодарский край подписал соглашение с АО «Российский экспортный центр». Центр готовит региональную программу и формирует команду, которая окажет поддержку непосредственно кубанским производителям.

Краснодарский край, Южный федеральный округ