Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮН, 23:04 МСК
USD (ЦБ)    
EUR (ЦБ)    73,0884
ЧМ 218
ИЗМИР

Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию

Июн 28
Москва Центральный федеральный округ
Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию

Подписано соглашение между «Довгань ГмбХ» и АО «Российский экспортный центр» о сотрудничестве по организации экспорта в ФРГ продукции компании «Дивноморье»
Выход на европейский рынок виноделы Геленджика получили вслед за компаниями «Абрау Дюрсо» и «Фанагория», продукция которых уже представлен на полках магазинов Швейцарии и Германии. Это кубанское вино зарубежные партнеры распробовали месяц назад во время презентации Краснодарского края в Германии.

«Вино производится из нашего, кубанского винограда и не уступает по качеству французским и итальянским винам. А по соотношению цена и качество, уверен, даже выигрывает, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии подписания соглашения, - Сегодняшние события наверняка заставят виноделов края еще больше наращивать обороты и темпы производства, стремиться к еще более высокому качеству и активнее выходить на рынки за пределами России».

«Очень сложно выходить на рынок, тем более европейский, но Краснодарскому краю это удалось сделать в короткий срок. Немцы и австрийцы знают толк в вине. Товар, который поставляет Кубань – высококачественный, элитный. Уверен, за ним будет выстраиваться очередь», – подчеркнул торговый представитель РФ в Германии Юрий Стеценко.

По его словам, первые партии вина планируется направить в Германию не позднее сентября, разработан план следующих поставок с ежегодным увеличением объемов, а продукцией предприятия из Геленджика заинтересовались еще и в Австрии.

Для более качественной и системной работы в данном направлении Краснодарский край подписал соглашение с АО «Российский экспортный центр». Центр готовит региональную программу и формирует команду, которая окажет поддержку непосредственно кубанским производителям.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
Центральный федеральный округ:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
РОССИЯ:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство

На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство

Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию

Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

22:57 Сборная Бельгии одержала победу над англичанами в матче ЧМ-2018
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
22:00 Столичные власти установили металлоискатели на Никольской улице Столичные власти установили металлоискатели на Никольской улице
21:21 В Госдуме ответили на возможность приравнять номер мобильного к паспорту В Госдуме ответили на возможность приравнять номер мобильного к паспорту
21:04 Пространство между звездами заполнено жирным, возможно, токсичным углеродом Пространство между звездами заполнено жирным, возможно, токсичным углеродом
20:45 Определились все участники 1/8 финала ЧМ Определились все участники 1/8 финала ЧМ

Узнай, страна!

29 ИЮН, 01:54 На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
29 ИЮН, 00:19 Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию
22:29 Еще 122 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае станут «дальневосточными» Еще 122 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае станут «дальневосточными»
19:48 В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА» В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»
13:51 Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания
27 ИЮН, 14:58 Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter