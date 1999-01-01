ТПП РФ взаимодействует с Антитеррористическим центром СНГ

В Москве состоялось расширенное пленарное заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре (АТЦ) государств-участников СНГ на тему: «Организация контрпропагандистской работы в области борьбы с терроризмом и экстремизмом».

В мероприятии приняли участие представители ТПП РФ. В своем выступлении Сергей Небренчин, заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ, в частности, отметил: «В настоящее время крайне важно правильно выстроить эффективную систему информационной поддержки внутриполитического курса страны, в том числе в сфере экономики и бизнеса, продвижения национальных интересов на международной арене, а также создать эффективные механизмы противодействия и нейтрализации угроз терроризма и экстремизма…».

На пленарном заседания отдельно шла речь о необходимости взаимодействия с бизнесом стран СНГ в целях недопущения использования его возможностей для финансирования терроризма и экстремизма. В активной контрпропагандистской работе среди предпринимателей заинтересованы и общество, и сам бизнес.

Государства - участники СНГ и, прежде всего, Россия рассматривают борьбу с терроризмом и экстремизмом как одну из важнейших задач обеспечения своей национальной безопасности и выступают за дальнейшее усиление взаимодействия на данном направлении. Прямая обязанность каждого государства - защита личности от терроризма и экстремизма, недопущение на своей территории террористической и экстремистской деятельности, в том числе против интересов других государств и их граждан, не предоставление убежища террористам и экстремистам, создание эффективной системы борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, пресечение террористической и экстремистской пропаганды. Страны СНГ сотрудничают в противодействии терроризму и экстремизму, используя все свои возможности, в том числе потенциал национальных правоохранительных органов и специальных служб, других государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом (далее - компетентные органы).

Справочно:

Антитеррористический центр (АТЦ) – это отраслевая структура СНГ, обеспечивающая координацию взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Он образован по решению Совета глав государств-участников СНГ 21 июня 2001 г.

Пресс-служба ТПП РФ