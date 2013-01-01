ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
Янв 28
ТПП РФ
«Лучшие практики: обзор деятельности системы ТПП РФ по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов федерального уровня и решений ЕЭК за 2018 год» (дайджест ОРВ)".
Департаментом по работе с объединениями предпринимателей подведены итоги работы системы ТПП РФ по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов федерального уровня и решений ЕЭК за 2018 год.
Всего рассмотрено 1985 проектов актов, по 303 из которых ТПП РФ подготовлены замечания и предложения.
Коэффициент учета позиции ТПП РФ в рамках ОРВ составил 85% (из 154 проектов, по которым завершена процедура ОРВ, по 130 - позиция ТПП РФ учтена).
28 Янв 2019, ТПП РФ
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