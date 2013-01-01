Торгово-закупочные сессии открывают новые возможности для курских производителей



Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области совместно с Курским центром контроля качества провели торгово-закупочную сессию товаропроизводителей Курской области с представителями компании Х5 Ритейл групп - сеть магазинов «Пятерочка» и «Перекресток».

В мероприятии приняли участие более 20 курских предприятий молочной, мясной, рыбной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, безалкогольных напитков, круп, консервов.

- Благодаря закупочной сессии производители получили возможность провести прямые переговоры с представителями одной из крупнейших в России федеральной торговой сети, обсудить условия сотрудничества, поставок, ассортимент, требования, предъявляемые к товару. Есть все основания полагать, что курская продукция, отвечающая стандартам качества, ценовой политике, будет представлена на полках, а организация торговли нашла в лице предприятий надежных поставщиков, - подчеркнул председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаил Аксенов.

Аналогичная закупочная сессия с ООО «Лента» была проведена в конце июля. Если торговые сети ООО «Европа» и «Линия» АО «Корпорация ГРИНН» тесно сотрудничают с местными производителями, то на полках иногородних торговых предприятий необходимо расширять присутствие курской продукции.

По мнению Михаила Аксенова, проведение закупочных сессий - это действенный механизм привлечения в сети продукции местных производителей, что позволяет видеть на прилавках качественные товары по более доступным ценам, служит обеспечению устойчивости экономики региона, повышению количества рабочих мест и роста налогов.