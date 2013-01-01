ТОП-10 достижений октября: как в России развивали экспорт, логистику, цифровые и транспортные сети?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

Октябрь в России отличился гостеприимством и стремлением к мировой интеграции: в регионах прошло несколько крупных международных форумов, на которых привлечены крупные инвестиции, налажены экспортные связи.

Мировые рекорды в своих областях установили IT-специалисты и связисты. Современные возможности продемонстрировали введенные в эксплуатацию грузовые терминалы и новые логистические центры. Построены крупнейшие арктические корабли. Одно за другим завершались, а также стартовали новые стратегически важные проекты развития дорожно-транспортной инфраструктуры, альтернативной энергетики, различных отраслей промышленности и АПК.

В этом месяце практически полностью выполнен пятилетний план по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири»: трубы заполнены якутским газом до самого Благовещенска.

1. От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»

2. В Краснодарском крае из нового порта Тамань отправлены первые суда с углем во Вьетнам и в Европу

3. В Ульяновской области начал принимать пациентов самый крупный в мире Центр ядерной медицины

4. В Самарской области дан старт строительству «обхода Тольятти» и моста через Волгу за 120 млрд рублей

5. В Красноярском крае установили мировой рекорд по дальности беспроводной связи в условиях Арктики

6. В Московской области завершили первый этап реализации экспортного проекта «Агрохаб Евразия»

7. В Санкт-Петербурге запустили реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола «Арктика»

8. В Москве принц Кентский открыл второй в России дата-центр IXcellerate

9. В Омской области начали строить первое в России производство катализаторов для нефтепереработки

10. На Камчатке досрочно запустили самый современный в России рыбоперерабатывающий завод за 2,3 млрд рублей