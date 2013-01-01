ТОП-10 достижений октября: как в России развивали экспорт, логистику, цифровые и транспортные сети?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
Октябрь в России отличился гостеприимством и стремлением к мировой интеграции: в регионах прошло несколько крупных международных форумов, на которых привлечены крупные инвестиции, налажены экспортные связи.
Мировые рекорды в своих областях установили IT-специалисты и связисты. Современные возможности продемонстрировали введенные в эксплуатацию грузовые терминалы и новые логистические центры. Построены крупнейшие арктические корабли. Одно за другим завершались, а также стартовали новые стратегически важные проекты развития дорожно-транспортной инфраструктуры, альтернативной энергетики, различных отраслей промышленности и АПК.
В этом месяце практически полностью выполнен пятилетний план по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири»: трубы заполнены якутским газом до самого Благовещенска.
1. От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»
2. В Краснодарском крае из нового порта Тамань отправлены первые суда с углем во Вьетнам и в Европу
3. В Ульяновской области начал принимать пациентов самый крупный в мире Центр ядерной медицины
4. В Самарской области дан старт строительству «обхода Тольятти» и моста через Волгу за 120 млрд рублей
5. В Красноярском крае установили мировой рекорд по дальности беспроводной связи в условиях Арктики
6. В Московской области завершили первый этап реализации экспортного проекта «Агрохаб Евразия»
7. В Санкт-Петербурге запустили реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола «Арктика»
8. В Москве принц Кентский открыл второй в России дата-центр IXcellerate
9. В Омской области начали строить первое в России производство катализаторов для нефтепереработки
10. На Камчатке досрочно запустили самый современный в России рыбоперерабатывающий завод за 2,3 млрд рублейЕще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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