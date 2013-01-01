Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ДЕК, 01:18 МСК
USD (ЦБ)    66,4337
EUR (ЦБ)    75,3890

15 ДЕК, 01:18 МСК
USD (ЦБ)    66,4337
EUR (ЦБ)    75,3890

ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах?

Дек 15
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в регионах страны открывали новые возможности мирного атома и «зеленой энергетики», укрепляли «лекарственную безопасность» страны, импортозамещали производство оборудования для газовиков и авиастроителей, внедряли собственные разработки и обеспечивали трансфер зарубежных технологий.

 

1.В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата.

2.В Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики.

3.В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги.

4.В Красноярском крае создано производство МОКС-топлива для ядерных реакторов на быстрых нейтронах

5.В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли

6.В Санкт-Петербурге заложили ледокол нового поколения «Евпатий Коловрат» для ВМФ России

7.В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

8.В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей

9.В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России

10.В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла

 

И это далеко не все хорошие новости.

Какие самолеты теперь принимают в Бурятии, какие части ветрогенераторов производят в Ростовской области, какие крупные обанкротившиеся предприятия реанимировали в Мурманской и Вологодской областях?

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!» 

 



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Дек:
14 Дек:
14 Дек:
Центральный федеральный округ:
14 Дек:
14 Дек:
14 Дек:
РОССИЯ:
13 Дек:
13 Дек:
13 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России
Экономика 2

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами
Наука и технологии

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах?

ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах?

В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей

В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей

В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли

В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли

В Саратовской области удваивают мощности Вольской швейной фабрики

В Саратовской области удваивают мощности Вольской швейной фабрики

Новости СМИ

Новости дня

14 ДЕК, 23:39 Ученые открывают перевернутые озера и водопады на дне океана Ученые открывают перевернутые озера и водопады на дне океана
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%
14 ДЕК, 23:06 Кокорин и Мамаев могут быть освобождены из-под стражи Кокорин и Мамаев могут быть освобождены из-под стражи
14 ДЕК, 22:47 В "Яндексе" объяснил появление даты смерти Порошенко В "Яндексе" объяснил появление даты смерти Порошенко
14 ДЕК, 22:30 На Украине снова заговорили о прекращении ж/д сообщения с Россией На Украине снова заговорили о прекращении ж/д сообщения с Россией
14 ДЕК, 21:48 Меркель объяснила решение Евросоюза о продлении санкций против России Меркель объяснила решение Евросоюза о продлении санкций против России
14 ДЕК, 21:28 В России могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч В России могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
14 ДЕК, 20:52 В Кремле объяснили необходимость встречи Путина и Трампа В Кремле объяснили необходимость встречи Путина и Трампа

Узнай, страна!

00:30 ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах? ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах?
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
14 ДЕК, 17:59 В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей
14 ДЕК, 17:22 В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли
12 ДЕК, 12:24 Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала
12 ДЕК, 10:06 Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft
10 ДЕК, 14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
10 ДЕК, 09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter