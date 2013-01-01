ТОП-10 достижений недели: земля-воздух-вода – проекты каких классов реализуют в российских регионах?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в регионах страны открывали новые возможности мирного атома и «зеленой энергетики», укрепляли «лекарственную безопасность» страны, импортозамещали производство оборудования для газовиков и авиастроителей, внедряли собственные разработки и обеспечивали трансфер зарубежных технологий.

1.В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата.

2.В Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики.

3.В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги.

4.В Красноярском крае создано производство МОКС-топлива для ядерных реакторов на быстрых нейтронах

5.В Татарстане дали старт созданию производства крупногабаритных компрессоров для газовой отрасли

6.В Санкт-Петербурге заложили ледокол нового поколения «Евпатий Коловрат» для ВМФ России

7.В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

8.В Вологодской области запустили производство фибролитовых стеновых панелей

9.В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России

10.В Москве открыли первое в России цифровое текстильное производство полного цикла

И это далеко не все хорошие новости.

Какие самолеты теперь принимают в Бурятии, какие части ветрогенераторов производят в Ростовской области, какие крупные обанкротившиеся предприятия реанимировали в Мурманской и Вологодской областях?

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»