ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации соединяли берега соседних регионов и стран, запускали проекты мирового масштаба, внедряли российские разработки и открывали импортозамещающие производства, давая «наш ответ американским санкциям».

1.В Красноярском крае ввели в эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ).

2.Из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян проложили подводный участок «Силы Сибири».

3.В Ульяновской области выпустили первые детали крыла МС-21 из российских композитов.

4.Над Керченским проливом соединили пролеты железной дороги Крымского моста.

5.В Воронежской области заработало «сердце» реактора ВВЭР-1200 на втором блоке Нововоронежской АЭС-2

6.В Архангельской области разработали первую российскую винто-рулевую колонку для ледоколов.

7.В Якутии завершили строительство станции Нижний Бестях на Амуро-Якутской магистрали.

8.В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel.

9.В Москве и Санкт-Петербурге в метро проводят испытания контактного рельса нового поколения.

В Омской области готовятся к запуску серийного производства новой ракеты-носителя «Ангара».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»