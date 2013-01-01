ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации ввели в эксплуатацию крупные объекты генерации электроэнергии, стартовали важные инфраструктурные проекты, завершили модернизацию и открыли новые производства на стратегических предприятиях разных отраслей промышленности.

1.В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС.

2.В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт

3.Из Республики Крым начали поставлять электроэнергию в Краснодарский край.

4.В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов.

5.В Южно-Сахалинске началось строительство газопровода к туристическим объектам ТОР "Горный воздух".

6.Из Мордовии в Китай поставили первую партию стеклянной колбы для производства светодиодных ламп.

7.В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты.

8.В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов.

В Краснодарском крае запустили новую технологию производства кофе.

10.В Архангельской области открыли центр пляжных видов спорта.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»