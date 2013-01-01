Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 МАР, 19:03 МСК
USD (ЦБ)    65,9646
EUR (ЦБ)    74,5730

07 МАР, 19:03 МСК
USD (ЦБ)    65,9646
EUR (ЦБ)    74,5730

ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край?

Мар 7
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации ввели в эксплуатацию крупные объекты генерации электроэнергии, стартовали важные инфраструктурные проекты, завершили модернизацию и открыли новые производства на стратегических предприятиях разных отраслей промышленности.

 

1.В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС.

2.В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт

3.Из Республики Крым начали поставлять электроэнергию в Краснодарский край.

4.В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов.

5.В Южно-Сахалинске началось строительство газопровода к туристическим объектам ТОР "Горный воздух".

6.Из Мордовии в Китай поставили первую партию стеклянной колбы для производства светодиодных ламп.

7.В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты.

8.В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов.

  1. В Краснодарском крае запустили новую технологию производства кофе.

10.В Архангельской области открыли центр пляжных видов спорта.

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 

 



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
7 Мар:
7 Мар:
7 Мар:
Центральный федеральный округ:
7 Мар:
7 Мар:
7 Мар:
РОССИЯ:
7 Мар:
7 Мар:
6 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край?

ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край?

В Удмуртии создали агрегат для успешной посадки исследовательского модуля на Марс

В Удмуртии создали агрегат для успешной посадки исследовательского модуля на Марс

В Тверской области проходят испытания новых купейных железнодорожных вагонов российской разработки

В Тверской области проходят испытания новых купейных железнодорожных вагонов российской разработки

Из Мордовии в Китай поставили первую партию стеклянной колбы для производства светодиодных ламп

Из Мордовии в Китай поставили первую партию стеклянной колбы для производства светодиодных ламп

Новости СМИ

Новости дня

18:52 Инфекция, перенесенная матерью во время беременности, повышает риск аутизма у ребенка Инфекция, перенесенная матерью во время беременности, повышает риск аутизма у ребенка
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:15 Отказ от угля поможет сокращению выбросов парниковых газов Отказ от угля поможет сокращению выбросов парниковых газов
17:52 Международные резервы России выросли на $2,3 млрд Международные резервы России выросли на $2,3 млрд
17:32 Медведев посоветовал американскому дипломату читать учебники Медведев посоветовал американскому дипломату читать учебники
17:13 Размер пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов увеличен вдвое Размер пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов увеличен вдвое
16:56 ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровне ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровне
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:14 В России расширили основания для отсрочки от армии В России расширили основания для отсрочки от армии

Узнай, страна!

17:45 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:43 В Удмуртии создали агрегат для успешной посадки исследовательского модуля на Марс В Удмуртии создали агрегат для успешной посадки исследовательского модуля на Марс
16:22 В Тверской области проходят испытания новых купейных железнодорожных вагонов российской разработки В Тверской области проходят испытания новых купейных железнодорожных вагонов российской разработки
08:43 Курс на развитие экспорта тамбовского зерна Курс на развитие экспорта тамбовского зерна
06 МАР, 14:20 Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта» Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта»
04 МАР, 17:17 Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
04 МАР, 09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter