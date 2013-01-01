ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах энергия бьет через край?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе в субъектах федерации ввели в эксплуатацию крупные объекты генерации электроэнергии, стартовали важные инфраструктурные проекты, завершили модернизацию и открыли новые производства на стратегических предприятиях разных отраслей промышленности.
1.В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС.
2.В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт
3.Из Республики Крым начали поставлять электроэнергию в Краснодарский край.
4.В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов.
5.В Южно-Сахалинске началось строительство газопровода к туристическим объектам ТОР "Горный воздух".
6.Из Мордовии в Китай поставили первую партию стеклянной колбы для производства светодиодных ламп.
7.В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты.
8.В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов.
- В Краснодарском крае запустили новую технологию производства кофе.
10.В Архангельской области открыли центр пляжных видов спорта.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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