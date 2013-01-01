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ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы?

Ноя 30
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России

На этой неделе в особых экономических зонах и в обычных российских городах открылись крупные высокотехнологичные производства, в создание которых отечественные и иностранные инвесторы вложили миллиарды рублей.

Лекарства и медицинская  техника, компьютеры и искусственный интеллект, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, АПК – во всех этих сферах созданы новые производства с применением новейших российских разработок и передовых зарубежных технологий.

 

1.В Москве в холдинге «Росэлектроника» разработали компактный мобильный суперкомпьютер.

2.В Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан».

3.В Московской области запустили производство медицинских аэрозолей

4.Из Санкт-Петербурга до Казани 2500 км впервые проехал российский беспилотник StarLine 3.

5.В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230».

6.В Новгородской области реализовали проект «Карбамид-600».

7.В Ярославской области создадут импортозамещающее производство инъекционных медицинских игл.

8.В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов.

9.В Костромской области запустили мини-ТЭЦ работающую на отходах производства «СВЕЗА Мантурово».

10.В Тамбовской области датчане инвестируют в развитие свиноводства более трех миллиардов рублей

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 



 
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