ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России
На этой неделе в особых экономических зонах и в обычных российских городах открылись крупные высокотехнологичные производства, в создание которых отечественные и иностранные инвесторы вложили миллиарды рублей.
Лекарства и медицинская техника, компьютеры и искусственный интеллект, химическая промышленность, металлургия, машиностроение, АПК – во всех этих сферах созданы новые производства с применением новейших российских разработок и передовых зарубежных технологий.
1.В Москве в холдинге «Росэлектроника» разработали компактный мобильный суперкомпьютер.
2.В Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан».
3.В Московской области запустили производство медицинских аэрозолей
4.Из Санкт-Петербурга до Казани 2500 км впервые проехал российский беспилотник StarLine 3.
5.В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230».
6.В Новгородской области реализовали проект «Карбамид-600».
7.В Ярославской области создадут импортозамещающее производство инъекционных медицинских игл.
8.В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных переходов.
9.В Костромской области запустили мини-ТЭЦ работающую на отходах производства «СВЕЗА Мантурово».
10.В Тамбовской области датчане инвестируют в развитие свиноводства более трех миллиардов рублей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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