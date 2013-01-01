ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в нескольких регионах страны появились новые мощности для производства атомной, солнечной и ветровой энергии, заработало в полную мощь крупное газовое месторождение, были внедрены разработки российских ученых и инженеров, открылись технопарки и инновационный центр, которые будут работать в сфере строительства, авиа- и приборостроения.

1.На Ямале запустили в работу газопровод Ухта-Торжок-2 и третий промысел Бованенковского месторождения

2.На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200

3.В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.

4.В Тульской области запустили первое в России производство карбамида с серой.

5.В Саратовской области введены в эксплуатацию еще две солнечные электростанции.

6.В Вологодской области выпустили первую партию пинпадов для проведения безналичных платежей.

7.В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института.

8.В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

9.В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская».

В Чеченской Республике открыли первое предприятие в строительном технопарке «Казбек»

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