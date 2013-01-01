ТОП-10 достижений недели: о чем договорились и что сделали инвесторы в российских регионах?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации открыли несколько крупных производств в сфере нефтепереработки, нефтехимии и металлургии, начали выпускать новые виды высокотехнологичных продуктов, а на Российском инвестиционном форуме в Сочи инвесторы подписали 443 соглашения, взяв на себя обязательства инвестировать в создание новых предприятий в российских регионах более чем 768 миллиардов рублей.

1.В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО».

2.В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа.

3.В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла

4.В Хабаровском крае начали выпускать продукцию из каменной ваты для судостроения.

5.В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

6.В Ростовской области открыли производство реагентов на основе метанола для нефтегазодобычи.

7.В Ивановской области запустили высокотехнологичное производство перевязочных материалов для медицины.

8.В Удмуртии начали выпускать стеклянные флаконы для парфюмерной отрасли.

9.Регионы Юга России создадут «Золотое кольцо Боспорского царства»

10.В Краснодарском крае построят одну тепловую и 18 солнечных электростанций.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»