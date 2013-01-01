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ТОП-10 достижений недели: какие высокие технологии создали и внедрили в российских регионах?

Мар 15
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: какие высокие технологии создали и внедрили в российских регионах?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

1.В Москве выпустили первый ноутбук полностью разработанный и укомплектованный в России.

2.В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada.

3.В Московской области стартовало строительство завода компании Uflex Group.

4.В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия.

5.В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища.

6.В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова

7.В Республике Карелия построят селекционно-племенной центр рыбоводства.

8.В Калужской области начали выпускать новую серию энергоэффективных светильников с БАП.

9.В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей.

10.В Республике Адыгея запустили производство сухой деминерализованной молочной сыворотки.

 

Почему Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций, как в Калужской области прошел первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению», какое российское оборудование будет защищать от наводнений Нидерланды?

Все подробности – на страницах «Капитала страны».

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 



 
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