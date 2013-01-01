ТОП-10 достижений недели: какие высокие технологии создали и внедрили в российских регионах?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
1.В Москве выпустили первый ноутбук полностью разработанный и укомплектованный в России.
2.В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada.
3.В Московской области стартовало строительство завода компании Uflex Group.
4.В Красноярском крае получили первые образцы высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия.
5.В Липецкой области стартовал проект по закладке интенсивных садов и строительству фруктохранилища.
6.В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова
7.В Республике Карелия построят селекционно-племенной центр рыбоводства.
8.В Калужской области начали выпускать новую серию энергоэффективных светильников с БАП.
9.В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей.
10.В Республике Адыгея запустили производство сухой деминерализованной молочной сыворотки.
Почему Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций, как в Калужской области прошел первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению», какое российское оборудование будет защищать от наводнений Нидерланды?
Все подробности – на страницах «Капитала страны».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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