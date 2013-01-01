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ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?

Фев 1
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: какие технологии испытали и внедрили в российских регионах?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе российские учены, конструкторы и инженеры проводили  испытания своих новейших  разработок в авиа-и машиностроении, российские инвесторы открывали новые заводы, а инвесторы  из Европы  запускали свои высокотехнологичные производства, локализованные в регионах России.

                      

1.В Новосибирской области прошли испытания первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя.

2.В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А.

3.В Челябинской области выпустили первую партию термокейсов для разработки месторождения на Ямале.

4.В Липецкой области открыли новый завод компании Honeywell

5.В Московской области прошел опытный пробег новейший российский электровоз 2ЭС5С

6.В Башкирии открыли первое в России сборочное производство доильных роботов Lely Astronaut A5

7.В Томской области запустили первую очередь завода по производству рапсового масла

8.В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

9.В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения

10.В Вологодской области завод холдинга «Швабе» запустил производство гражданских прицелов Р4×30 LFO

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 

 



 
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