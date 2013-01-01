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ТОП-10 достижений недели: какие продукты российские регионы предложили соседям и всему миру?

Мар 1
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: какие продукты российские регионы предложили соседям и всему миру?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации начали выпускать уникальные изделия и оборудование для российских потребителей и зарубежных заказчиков, представили новые разработки, завершили крупные  инфраструктурные проекты.

1.Из Ярославской области субъектам РФ начали поставлять инновационное офтальмологическое оборудование.

2.В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова».

3.В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы».

4.В Липецкой области китайские инвесторы открыли завод по производству дрожжей.

5.В Чеченской Республике запустили полный цикл серийного производства вездеходов Чаборз М-3.

6.В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево.

7.В Приморском крае началось строительство третьего супертанкера типа «Афрамакс».

8.В Ростовской области открыли производство изделий из полимерных композитных материалов.

9.В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла.

10.В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС.

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 

 



 
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