ТОП-10 достижений недели: какие продукты российские регионы предложили соседям и всему миру?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе в субъектах федерации начали выпускать уникальные изделия и оборудование для российских потребителей и зарубежных заказчиков, представили новые разработки, завершили крупные инфраструктурные проекты.
1.Из Ярославской области субъектам РФ начали поставлять инновационное офтальмологическое оборудование.
2.В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова».
3.В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы».
4.В Липецкой области китайские инвесторы открыли завод по производству дрожжей.
5.В Чеченской Республике запустили полный цикл серийного производства вездеходов Чаборз М-3.
6.В Москве завершили строительство моста для самолетов и третьей взлетной полосы в Шереметьево.
7.В Приморском крае началось строительство третьего супертанкера типа «Афрамакс».
8.В Ростовской области открыли производство изделий из полимерных композитных материалов.
9.В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла.
10.В Томской области разработали систему для управления беспилотными автомобилями в условиях ЧС.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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