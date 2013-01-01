ТОП-10 достижений недели: какие инновации испытали, открыли и запустили в российских регионах?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации испытали уникальные в мировых масштабах разработки российских конструкторов и ученых, открыли новые предприятия в разных отраслях и запустили новейшее технологическое оборудование для выпуска импортозамещающей продукции.

1.В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2.

2.В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход".

3.В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле.

4.В Тверской области открыли литейный комплекс на Лихославльском заводе «Светотехника».

5.Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок.

6.В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог.

7.В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов.

8.В Санкт-Петербурге испытывают дизель-генераторные установки для новейших судов ледового класса.

9.В Свердловской области открыли завод по производству душевых кабин и ванн.

10.На Сахалине открыли молочно-товарную ферму на тысячу коров голштинской породы.

И это далеко не все хорошие новости.

Какие регионы возглавили рейтинг субъектов РФ по качеству жизни, какие российские города вошли в сотню лучших городов мира, и сколько денег получат регионы из федерального центра на социальные и экологические проекты?

Все подробности – на страницах «Капитала страны».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»